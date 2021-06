Street Art in München

München durch Kunstwerke bunter und lebendiger gestalten – darauf zielt der Munich Art District ab. Bei diesem Projekt verwirklichen Künstler:innen ihre Werke im öffentlichen Raum. Somit wird Kunst erlebbar und die Menschen kommen damit in Berührung.

Das Projekt des Munich Art District

Der Munich Art District bezeichnet das gesamte Areal rund um die Neumarkter Straße in Berg am Laim. Das 2018 geborene Projekt gibt Künstler:innen die Möglichkeit ihr Werke zu zeigen. Hierbei handelt es ist sich um eine gemeinnützige GmbH, die Kunst und Kultur fördern will.

Anna Heller, die Geschäftsführerin vom Munich Art District, erklärt, wie es zu den Kunstwerken kommt: „Vom Vorgehen ist es so, dass meine Aufgabe ist, Eigentümer anzusprechen und zu schauen, dass ich eine Wand bekomme. Sobald ich eine Wand habe, suche ich einen Künstler, der mir was auf diese Wand malen kann.„

Schon auf dem Logo des Munich Art District wird es bunt!

Die Suche nach Wänden

Die größte Herausforderung besteht darin, neue Wände zu bekommen. Dazu muss Anna Heller die Eigentümer:innen davon überzeugen, dass etwas Besonderes an ihrem Haus entsteht. Diese müssen für die Kunst an ihrem Haus nicht zahlen und haben immer ein Mitspracherecht. Sie können sich beispielsweise eher abstrakte oder reelle Werke wünschen und entscheiden, in welche Farbrichtung es gehen soll.



Danach wird dann die passende Künstler:in ausgesucht. Bisher waren alle, die eine Wand zur Verfügung gestellt haben, sehr zufrieden mit dem fertigen Kunstwerk. Denn nicht nur das gesamte Areal wird dadurch aufgewertet, auch profitieren die Eigentümer:innen von der zusätzlichen Aufmerksamkeit auf ihr Haus.

Die Künstler:innen

Mittlerweile baut sich das Netzwerk vom Munich Art District weiter aus. Anna Heller geht zwar noch aktiv auf einige Künstler:innen zu, doch inzwischen erhält sie auch immer mehr Anfragen. Manche der Künstler:innen kommen aus München wie das junge Künstlerkollektiv Broke Today oder das Münchner Urgestein Loomit. Aber auch internationale Künstler:innen, etwa der Engländer Dave the Chimp oder Alan Meyer aus Argentinien, haben sich schon in der Neumarkter Straße verewigt.

„Wir haben von jung bis etabliert, national und international.“ Anna Heller, Geschäftsführerin Munich Art District

Das junge Künstlerkollektiv Broke Today mit Murals ihres Kunstwerkes „Munich Streetartgallery".

Die Kunstwerke

Bisher handelt es sich bei den meisten Werken um sogenannte Murals, also besprühte oder bemalte Hauswandgestaltung. Neben diesen sollen bald auch drei Statuen im Landschaftspark an der Neumarkter Straße vollendet werden. Außerdem ist noch eine Lichtkonstellation in Planung. Bis ein Kunstwerk vollendet ist dauert es aber schon seine Zeit, meistens zwischen einem halben und einem dreiviertel Jahr.

Momentan gibt es insgesamt sieben Kunstwerke, die ihr euch anschauen könnt. Spaziert ihr die Neumarkter Straße entlang, fällt euch am Leuchtenbergring als erstes „ein Viertel läuft über“ von Janine Mackenroth ins Auge. Als letztes kommt ihr zu dem Projekt „fruits“ vom Münchner Künstler Christian Hundertwerk. Eine kleine Schatzkarte durch die Neumarkter Straße mit allen Kunstwerken findet ihr auch auf der Website des Munich Art District unter www.munichartdistrict.com.

Das erste Kunstwerk vom Munich Art District, das Mural „Hands" des argentinischen Künstlers Alan Meyers an der Fassade der Brotmanufaktur Schmidt in der Neumarkter Straße

Das Ziel vom Munich Art District ist Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und somit an Bekanntheit zu gewinnen. Also falls ihr Ideen für Kunstwerke habt, selber künstlerisch aktiv seid oder eine Wand zum gestalten habt, könnt ihr euch selbst bei dem Kollektiv unter www.munichartdistrict.com oder über Instagram @munich_art_district melden.