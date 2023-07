M94.5 beim OBEN OHNE

BLVTH bedeutet sich ständig weiterentwickeln – sowohl musikalisch als auch persönlich. So konnte er sich in den letzten Jahren sowohl als Produzent einen Namen machen und Produktionen für Nummer-1-Alben steuern, als auch eigene Musik veröffentlichen.

BLVTH’s neue Singles „NOBODYNOONE“ und „GOING OUT FOR SOME CHINESE FOOD TONIGHT“ sind ein Vorgeschmack auf das was uns 2023 mit seinem neuen Projekt erwarten wird.