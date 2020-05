Corona-Studium 2020

/ Sophia Linnenbrink / Bild: M94.5

Kirchen dürfen wieder Gottesdienste abhalten, Abschlussklassen dürfen schrittweise in die Schulen und auch Einkaufszentren öffnen ab dem 11. Mai wieder ihre Tore. Ein Thema sollte dabei aber nicht vernachlässigt werden: Universitäten.

Das ungewöhnliche Semester soll niemandem Probleme bereiten. Zu diesem Zweck wurde das Sommersemester nun vorsorglich bis zum 7. August verlängert. Beispielsweise sollen verspätet begonnene Pflichtpraktika dadurch in diesem Semester trotzdem beendet werden können; ähnlich verhält es sich auch mit einzelnen Lehrveranstaltungen.

Auch wenn es in Zeiten von Zoom-Vorlesungen und sämtlichen Lernplattformen schwer vorstellbar ist: Studierende sollen sich dringend auf die bereits bekanntgegebenen Klausurtermine einstellen. Dr. Ulrich Marsch, der Sprecher des Präsidenten der Technischen Universität München, versichert auf M94.5-Anfrage, dass Klausuren stattfinden werden: „Die Frage, wie wir Klausuren durchführen können, wird gerade geprüft. Es wird vermutlich so sein, dass einige Präsenzklausuren stattfinden werden und ein Großteil online angeboten wird“.

Dr. Ulrich Marsch, Sprecher des Präsidenten der TU München

Bild: Uli Benz/ TUM

Der Pressesprecher weist außerdem darauf hin, dass es zwar aktuell eine Ausnahmesituation sei, welche aber trotzdem als normales Semester mit weitgehend normalen Abläufen wahrgenommen werden sollte.

How to Bibliothek

Die Universitätsbibliotheken als Lernort zu nutzen, ist aktuell nicht möglich. Dennoch sind seit dem 21. April einige Standorte der LMU-Bibliotheken mit geänderten Öffnungszeiten und unter Einhaltung der Sicherheitsregelungen für Ausleihe geöffnet. Bücher der LMU-Zentralbibliothek werden dafür wie gehabt über den Online-Katalog bestellt; für Ausleihen der Zentralen Lehrbuchsammlung sowie der Fachbibliotheken muss ein Bestellformular ausgefüllt werden. Maximal können pro Student*in zehn Medien ausgeliehen werden, die dann in der ausgewählten Bibliothek für zehn Tage zur Abholung bereit liegen. Es gibt außerdem gesonderte Öffnungszeiten: Alle Bibliotheken sind Montag bis Freitag von 9-17 Uhr geöffnet.

Lange Warteschlangen vor Bibliotheken? In diesem Semester vorerst Fehlanzeige.

Bild: M94.5

Die Technische Universität München weist hingegen darauf hin, dass die Bestellung von Büchern vorerst nicht möglich ist. Die Kopienbestellung von Zeitschriftenartikeln und Teilen aus Büchern ist allerdings wie gewohnt möglich. Wer vor den Ausgangsbeschränkungen ein Medium ausgeliehen hat, muss übrigens keine gebührenpflichtigen Rückforderungen befürchten.

Campusleben steht nicht still

Die Carl von Linde-Akademie der TUM bietet auch in diesem Sommersemester kostenfreie Workshops für Studierende an. Diese finden wie so viel anderes virtuell statt. Ob Prüfungsangst, Probleme mit Zeitmanagement oder die weit verbreitete studentische Aufschieberitis – die Universität bietet Hilfestellungen.

Mit den bevorstehenden Lockerungen im Freizeitsport ab dem 11. Mai steht auch der Zentrale Hochschulsport (ZHS) mit Einzelsportarten im Freien in den Startlöchern. Bisher konnte das Uni-Sportprogramm wegen der Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden, laufende Kurse wurden eingestellt. Nach Angaben des ZHS wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben, welche Angebote realisiert werden können. Bis dahin gibt es kostenlose Online-Kurse.

Ob die TU auch im nächsten Semester so ihre neuen Studierenden begrüßen kann, ist ungewiss

Bild: M94.5

Wie sich dieses Semester für Student*innen entwickelt, ist natürlich weiterhin abhängig von der Entwicklung der Pandemie. Dr. Ulrich Marsch ist sich sicher, dass die Online-Lehre, die in den letzten Jahren ohnehin zunahm, nachhaltig Spuren hinterlassen wird: „Trotzdem sind wir nach wie vor der Meinung, dass ein direkter Kontakt zwischen Studierenden und Dozenten wichtig ist; das wird natürlich irgendwann wieder fortgeführt.“