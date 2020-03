Catholic Action – Celebrated By Strangers

/ Marie Hofer

Blecherne Klänge, viele Synthesizer und Gesang: So klingen die Songs von Depeche Mode oder auch Eurythmics – beides perfekte Beispiele für Britische Synth-Musik. Catholic Action kombinieren die klassischen Synthie-Pop-Klänge mit New Wave und Indie Rock. Das Ergebnis: Ihr neues Album Celebrated By Strangers

Die vier Jungs aus Glasgow kennen sich schon seit einer gefühlten Ewigkeit über Schule und Uni, sie machen aber erst seit 2016 gemeinsam Musik. Davor hatten sie immer separate Musikprojekte am Start. Ihr Debütalbum In Memory Of ist 2017 erschienen. Am 27. März haben sie jetzt endlich ihre zweite, lang erwartete Platte Celebrated By Strangers veröffentlicht.

Catholic – aber nicht religiös

Auch wenn sie das Katholische im Namen tragen: Religiös ist ihre Musik nicht. In einem Interview mit Music Week hat Leadsänger Chris McCrory erklärt, dass sie sich nur deswegen für den Namen entschieden haben, weil er ungewöhnlich und sicherlich auch provokant ist.

Texte gegen Politikverdrossenheit

Obwohl die Jungs nicht religiös sind, sind sie sehr wohl politisch. In ihrem Song „People Don‘t Protest Enough” ist der Titel Programm: Sie wünschen sich mehr klaren Protest und weniger unzufriedenes Gemurmel von ihren Landsleuten. Vor allem aber kritisieren sie die Politikverdrossenheit, die aktuell im Vereinigten Königreich vorherrsche. Und das immer mit einem Hauch trockenem britischen Humor.

Nicht neu, aber trotzdem modern

Celebrated By Strangers klingt wie etwas, das aus den späten Siebzigern oder frühen Achtzigern entsprungen sein könnte. Catholic Action schaffen es aber, den Sound modern aufzuziehen. Zwar erfinden sie das Rad der britischen Synth-Musik mit ihrem Album nicht neu, sie geben ihm aber zumindest einen schicken neuen Anstrich. Das liegt vor allem daran, dass sie in ihrer Instrumentierung auch gerne mal mit außergewöhnlichen Instrumenten experimentieren, wie zum Beispiel die plötzlichen schrägen Klänge einer Mundharmonika in ihrem Song „And It Shows“ zeigen.

Celebrated By Strangers bietet sowohl ruhigere Songs zum Entspannen zu Hause, als auch tanzbarere Nummern, die sich bestimmt auch für Parties eignen würden – wenn wir denn aktuell welche feiern dürften. Dabei bleiben sie immer ihrem Sound treu und behalten sich ihren eindeutigen Wiedererkennungswert.