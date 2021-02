Bestes Quarterback-Duell aller Zeiten?

/ Finn Widmann / Bild: M94.5

Es ist das Super Bowl Duell, auf das die Footballwelt gewartet hat. Der derzeitige GOAT (Greatest Of All Time) Tom Brady gegen den Anwärter auf diesen Titel, Patrick Mahomes. Der 55. Super Bowl zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Kansas City Chiefs steht unter ganz besonderen Sternen. Denn Tom Brady könnte als erst zweiter Quarterback der Geschichte mit zwei unterschiedlichen Teams die Lombardy Trophy gewinnen.

Der GOAT macht was ein GOAT macht

Er hat es also schon wieder geschafft. Mittlerweile ist es wahrscheinlicher, dass Tom Brady im Super Bowl spielt als, dass es die New York Jets nochmal in die Playoffs schaffen. Am Sonntag wird Brady seinen zehnten Super Bowl bestreiten. Sechs Mal konnte er bereits die Lombardy Trophy gewinnen. Den bis dato erfolgreichsten Quarterback der NFL von den San Francisco 49ers, Joe Montana, hat er damit schon abgehängt. Seine Kritiker, die seit Jahren behaupten, er hätte seinen Zenit längst überschritten, wie ESPN Experte Max Kellerman, straft er mit seiner konstant guten Leistung Lügen.

Auch der Wechsel zum Ende der letzten Saison von den New England Patriots, mit denen Brady immerhin 20 Jahre verbrachte, nach Florida zu den Tampa Bay Buccaneers, scheint keine negativen Spuren hinterlassen zu haben. Zum Anfang der Saison holte er sich dann auch noch seinen Freund und ehemaligen Mitspieler aus New England ins Team – Rob Gronkowski. Der verlässliche Tight End wird für Brady wohl auch in diesem Spiel wieder die beliebteste Anspielstation sein, wenn es zum Ende hin knapp wird. Nach dem Halbfinale kam es laut Bradys Mitspieler Lavonte David dann übrigens zu einer Szene die den Quarterback nicht besser beschreiben könnte:

Tampa Bay wieder in der Spur

Das Team, welches sich Tom Brady diese Saison ausgesucht hat, verwunderte viele Football Fans. Erwartet wurde ein Wechsel zu einem prestigeträchtigerem Team. Tampa Bay hatte vor der Saison immerhin die zweitlängste Playoff Abstinenz, nach den Cleveland Browns. Vielleicht war es aber auch gerade dieser Anreiz, der Brady zu der Entscheidung bewogen hat. Immerhin hatten die Buccaneers vor der Saison schon einige überragende Pro Bowl Defense Spieler, wie Ndamukong Suh, Jason Pierre-Paul, oder Shaquil Barrett. In der Offense verstärkte sich das Team, während der Regular Season dann noch mit Wide Receiver Antonio Brown, der bereits kurze Zeit in New England mit Brady zusammen spielte. Doch die größte positive Veränderung war vermutlich auf der Quarterback Position. Mit Tom Brady holten sie sich dann auch gleich den besten aller Zeiten.

Patrick Mahomes und seine offensiven Waffen

Doch der womöglich größte Widersacher Bradys steht nun mit Patrick Mahomes bevor. In den Experten Kreisen wird der First Round Pick von 2017 bereits seit seines Drafts als zukünftiger bester Quarterback aller Zeiten gehandelt. Der Grund dafür ist dabei nicht nur seine unglaubliche Wurfkraft, sondern auch sein reifer Führungsstil bei den Kansas City Chiefs. Letzte Saison hat er sein Team gegen die San Francisco 49ers zum Super Bowl Sieg geworfen. Auch dieses Jahr spielt er wieder eine überragende Saison, die er nun mit der Lombardy Trophy krönen will. Dabei bekommt er kräftige Unterstützung seiner Wide Receiver Sammy Watkins und Tyreek Hill. Letzterer, auch Gepard genannt, hatte sogar vor bei den nächsten Olympischen Spielen in Tokyo als Sprinter an den Start zu gehen. Die benötigte Zeit hätte er. Außerdem hat Kansas City mit Tyrann Mathieu einen der besten Safeties der Liga im Team.

Beide Quarterbacks werden es also ganz schön schwer haben mit der gegnerischen Defense. Seit 2015 hat Tom Brady übrigens jedes zweite Jahr den Super Bowl gewonnen. Das würde nach dem letztjährigen Sieg der Chiefs bedeuten, dass Brady dieses Jahr wieder dran wäre. In den letzten Finalspiele gab esübrigens immer sehr enge Ergebnisse. Auch dieses Spiel hat mit solch ausgeglichenen Teams wieder Potenzial spannend bis zum Schluss zu sein. Für Mahomes könnte es der wichtigste Moment seiner noch so jungen Karriere werden und darüber entscheiden ob er Tom Brady wohl jemals als GOAT ablösen wird. Tom Brady hat derweil nicht sonderlich viel zu verlieren. Mit 43 Jahren hat er alles im Sport erreicht was nur möglich ist.