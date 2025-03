Barrierefreiheit in München – Gelungene Inklusion?

/ Jael Gallert und Annika Frenck / Bild: Canva

Egal ob es sich um Fahrstühle, Rollstuhlrampen oder Blindenampeln handelt: Für viele Menschen mit Behinderung ist der Zugang zur öffentlichen Infrastruktur nur durch Barrierefreiheitsmaßnahmen denkbar. Vor allem Sehbehinderten begegnen im Münchner Mobilitätsalltag zahlreiche Herausforderungen.

In den vergangenen Jahren hat der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund eine große Menge an Umbau- und Modernisierungsprozessen in Angriff genommen, die die selbständige Verkehrsteilhabe Aller gewährleisten soll. Wieso theoretisch ausgeklügelte Inklusionsstrategien an der Praxis scheitern und warum wir alle ein wenig mehr auf unsere Mitmenschen achten sollten, erfahrt ihr hier.