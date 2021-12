Ausnahmsweise keine Socken zu Weihnachten

/ Marisa Morell / Bild: Oksana Mizana/Shutterstock

“Alle Jahre wieder” heißt es am 24. Dezember und alle Jahre wieder ist der Vor-Weihnachtswahnsinn geprägt von der verzweifelten Geschenkesuche. Und am Ende sind es dann doch die Socken oder der Fotokalender von der Drogerie. Ziemlich langweilig, oder? Wir wollen euch 7 Ideen für coole DIY-Geschenke geben!

1. Bienenwachstücher

Bienenwachstücher sind nicht nur schön und praktisch, sondern auch echte Umwelthelden! Sie dienen primär als Plastik- und Alufolienersatz, aber auch kleine Gegenstände kann man problemlos damit einpacken. Das Bienenwachs ist wasserabweisend und von Natur aus antibakteriell. Hauptsächlich verwendet man die Bienenwachstücher in der Küche. Eine andere coole Idee: als wiederverwendbares “Geschenkpapier” benutzen! Übrigens kann man Bienenwachstücher auch super einfach selber machen. So funktioniert’s:



Bienenwachstücher sind echte Helden in Sachen Plastikvermeidung.

Wenn ihr die Umweltfreundlichkeit nochmal erhöhen wollt, könnt ihr beispielsweise auch alte Shirts als Stoffgrundlage verwenden. Somit spart ihr euch den Weg zum Altkleidercontainer und habt der Kleidung ein zweites Leben geschenkt.

2. Christbaumanhänger aus Salzteig

Ihr habt Mehl, Salz und Wasser zuhause? Perfekt! Wie wär’s dann mit ganz individuellen Christbaumanhängern? Viele kennen die Salzteig-Kunst vielleicht ja noch aus dem Kindergarten. Und diese Kindheitserinnerungen kann man super easy wieder aufleben lassen, indem ihr diese Anleitung für die schönen Salzteig-Anhänger befolgt:

Zwei Teile Mehl, jeweils ein Teil Salz und Wasser zu einem Teig kneten. Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen. Mit Ausstechformen und Stempeln kreativ werden. Förmchen aufs mit Backpapier ausgelegte Backblech legen. Das Loch mit einem Strohhalm hineinstanzen. Salzteig ca. 60 Minuten bei 50 Grad Umluft trocknen. Dabei einen Holzlöffel in die Tür stecken oder alle 10 Minuten kurz den Ofen öffnen, damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Zwischendurch die Anhänger wenden. Salzteig dann ca. 50-60 Minuten bei 120 Grad Umluft backen. Anhänger dann auskühlen lassen, danach bei Bedarf bemalen, Schnur durch das Loch fädeln und an den Christbaum hängen!

Vorsicht, Verwechslungsgefahr: Der Salzteig ist nicht genießbar! (Bild: Lifesummerlin/Shutterstock)

Viel Spaß beim Dekorieren!

3. Geldbeutel aus Tetrapack

Hafermilch leer und ab in den Müll damit? Halt Stopp – wir haben eine da eine Idee. Manche kennen das Problem: Die Tasche für Unterwegs ist klein und der Geldbeutel passt da einfach nicht rein. Aus einem alten Getränkekarton kann man sich aber in wenig Schritten einen coolen, kleinen Geldbeutel basteln. Und obendrein noch etwas für die Umwelt tun, indem man den Plastikmüll reduziert. Upcycling statt Wegschmeißen! Wir zeigen euch, wie’s geht:



Mit Schere und Tetrapack in neun Steps zur neuen Geldbörse.

Mit ein bisschen Stoff und Textilkleber könnt ihr den Geldbeutel auch ganz nach belieben gestalten!

4. Makramee

Makramee ist eine spezielle Knüpftechnik, mit der man Dekoartikel, Taschen, Schlüsselanhänger und noch vieles mehr anfertigen kann. Meistens braucht man dazu einfach nur Garn und etwas Geduld. Die aus dem Mittleren Osten stammende Fingerfertigkeit zeichnet sich besonders dadurch aus, dass es für alle Levels geeignet ist. Die Profis knüpfen ganze Wandbehänge (siehe unten), aber auch Anfänger:innen können innerhalb kürzester Zeit super stylische Blumenampeln oder Schlüsselanhänger zaubern. Was wir aber besonders cool finden: eine Wein-Tragetasche! Eine Anleitung dazu findet ihr hier.

Individuelle und eindrucksvolle Wand-Deko – mit Makramee garantiert! (Bild: Followtheflow/Shutterstock)

Selbstgemachte Geschenke sind einfach immer am schönsten!

5. Schmuckschalen aus Ton

Vermutlich habt ihr auch schon Mal die Erfahrung gemacht, Schmuck zu verlieren. Besonders kleine Ohrstecker oder Ringe legt man irgendwo hin, sie kullern dann von der Kommode und werden nie wieder gefunden. Schmuck muss aber nicht in einer Schatulle verstauben, sondern können auch in hübschen Schmuckschalen drapiert werden. Und genau solche Schalen kann man ganz einfach selbst machen, Geheimzutat: selbsttrocknender Ton!



Beim Verzieren kann man florale Prints mithilfe echter Blüten in die Schmuckschalen einarbeiten.

Schaut super schick aus, ist schnell gemacht und der Schmuck wird besonders in Szene gesetzt.

6. Weihnachtliche Liköre

Wer schlürft denn nicht gerne einen guten Tropfen nach dem üppigen Weihnachtsessen? Wenn dann der klare Schnaps ausgepackt wird, schütteln sich aber die Ersten und lehnen dankend ab. Aber so ein Absackerchen kann auch ein echter Gaumenschmaus sein! Wie wärs zum Beispiel mit Spekulatius-, Glühbeeren-, oder Vanillekipferllikör?



Auch selbstgemachter Eierlikör zählt zu den Klassikern in der Weihnachtszeit. (Bild: Oksana Mizana/Shutterstock)

Stilecht im Weihnachts-Gusto können Liköre ganz einfach selbstgemacht werden. Hier gibts ein paar Rezepte zur Inspiration.

7. Selbstgenähte Handwärmer

Alles was ihr braucht, um den perfekten kleinen Reisebegleiter für Frostbeulen zu kreieren, sind Stoff, Garn und Reis. Und zwar kann man Handwärmer ganz einfach selbst nähen, auch ein super Projekt für Anfänger:innen mit der Nähmaschine. Es wird ganz einfach ein kleines Kissen genäht, welches mit Reis gefüllt wird. In der Mikrowelle wird der Handwärmer für 20-30 Sekunden erwärmt, danach kann man ihn bis zu 15 Minuten zur Bekämpfung der Kälte verwenden!



Die Handwärmer halten lange warum und passen in jede Jackentasche – perfekt für Frostbeulen!

Also bevor ihr am 23. Dezember Mal wieder in die Drogerie hetzt, uralte Fotos in schlechter Qualität ausdruckt und diese dann mit zu viel Flüssigkleber auf einen Kalender klatscht, probiert doch einfach einen der sieben coolen DIY-Geschenktipps aus. Denn Selbstgemachtes kommt von Herzen und bleibt länger in Erinnerung.