Anders auf einen Blick!

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen. Der neue Weekend-Newsletter fasst die Wichtigsten auf einem Blick für euch zusammen.

Es sind die letzten Tage in Freiheit, bevor das neue Semester am Montag wieder startet. Für mich hieß das: Einen Tagesausflug an den Bodensee, einen kleinen Shoppingtrip durch das Olympia-Einkaufszentrum, eine gemütliche Tasse Tee auf dem Balkon. Doch während bei mir gerade noch Entspannung und Freizeit angesagt sind, läuft die Bewerbungsphase bei M94.5 auf Hochtouren. Und das ist auch die Stelle, an der ich Euch ermutigen will: Wenn ihr Lust auf Medien habt, bewerbt Euch jetzt!

Alles, was uns diese Woche bewegt hat …

Gewalt und institutionelle Unterdrückung von Homosexuellen ist in vielen Ländern der Welt ein akutes Problem. Das betrifft auch die Reiseplanung. Für einen besseren Überblick, wie sicher die Reise in andere Länder ist, veröffentlicht die queere Website spartacus jedes Jahr den Gay Travel Index. Mein Kollege Matthias Weigand hat mit dessen Herausgeber Christian Knuth über den Index geredet.

Das DANCE Festival ist wieder live zu sehen! Elias Mohr spricht mit Nina Hümpel, der Leitung des internationalen Festivals für zeitgenössischen Tanz, unter anderem über brandneue Spielorte, die stetige Weiterentwicklung des Festivals und zahlreiche Schwerpunkte in Politik, Digitalem und Geschichte.

Ein Mikrochip ist kleiner als ein Fingernagel. Von Autos über Computer bis hin zur Mikrowelle in der Küche befindet sich das kleine Teilchen heutzutage in so ziemlich jedem Elektrogerät. Ein Leben ohne sie ist mittlerweile quasi unvorstellbar. Doch Europa befindet sich in einer gefährlichen Abhängigkeit von anderen Staaten. Das soll sich ändern – jedenfalls wenn es nach der EU geht.

Unser Album der Woche

Tief in die schwedische Wildnis hinein, fernab von Zivilisation und menschengemachter Städte. Genau diesen Trip hat die Band Two Year Vacation für ihr neues Album “Expedition Nowhere” gemacht. Thema der Platte ist der Ausflug ins Ungewisse, das Gefühl nicht zu wissen, wohin es euch zieht oder was ihr tut. Im Gegenteil dazu ist aber die Musik zu den Texten ganz präzise und genau komponiert. Die Musik bleibt nie stehen, sondern treibt nach vorne. Hört rein!

Mit M94.5 durch das Wochenende

Freitag: Theaterpremiere in den Münchner Kammerspielen

Heute Abend noch keine großen Pläne? Die Performance “in my hands i carry” feiert um 19:15 Uhr bei den Münchner Kammerspielen Premiere. Im Fokus steht das Wirken der afroamerikanischen Frauenrechtlerin Mary Church Terrell und die “Dekolonisierung von öffentlichen Räumen”, für die sich die Bürgerrechtlerin auch einsetzte. Deshalb findet die Veranstaltung auch im Foyer des Schauspielhauses statt. Der Eintritt ist übrigens frei!

Samstag: Jazz-Samstag auf dem Viktualienmarkt

Am Samstag gibt´s für unsere musikalische Ader Jazz auf die Ohren. Nicht aber zu später Stunde in einem eleganten Jazzclub, nein. Zwischen den Ständen auf dem Viktualienmarkt zeigen Studierende des Münchner Jazz Instituts ihr Können – und machen den Bummel zwischen Gemüse- und Obstständen, Cafés, Biergärten und Restaurants zu einem ungewöhnlichen Erlebnis.

Sonntag: Flohmarkt im Bahnwärter Thiel

Am Sonntag könnt ihr entspannt über den Krims & Krams Flohmarkt im Bahnwärter Thiel flanieren. Kunst, Krusch und Kostüme hat der Markt für 3,50€ Eintritt zu bieten. Tanzen ist zwischen dem ganzen Trödel übrigens auch möglich.

Und dann? Dann wünsche ich Euch allen einen guten Start ins Sommersemester 2023, spannende Vorlesungen, viel Sonnenschein und sommerliche Glücksmomente!

Beste Grüße

Eure Lisa 🙂