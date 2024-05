ANDERS AUF EINEN BLICK (13/05 – 19/05)

/ Marlene Meier / Grafik: M94.5

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

Das nächste lange Wochenende steht an und das muss natürlich ausgenutzt werden! Ob ihr kleine Naturfreaks seid, lieber auf der Couch unser Album der Woche hört oder gern auf Festivals geht – diese Woche ist alles in unserem Newsletter dabei.

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

Im Frühling beginnt die Wandersaison. Der Winter ist vorbei und im Flachland liegt schon lange kein Schnee mehr. Aber wie schaut es eigentlich in den Bergen aus? Auf was müssen Wanderer:innen achten, wenn sie jetzt im Frühjahr in die Berge gehen wollen?

KAFFEE VS. KLIMAWANDEL

Für viele gehört eine Tasse Kaffee zur Morgenroutine. Aber wegen des Klimawandels steht die Zukunft des beliebten Wachmachers auf dem Spiel. Wir sprechen mit Thomas Eckel darüber, warum Kaffee besonders bedroht ist.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ – MANIPULIEREN DEEPFAKES UNSERER WAHLEN?

Biden ruft Wähler:innen zum Nicht-Wählen auf und Taylor Swift macht ein Wahlkampfvideo für Trump – auf den ersten Blick seltsam, aber es wirkt echt. Immer wieder kommt es zu solchen Täuschungen. Durch Künstliche Intelligenz werden beinahe echt wirkende Fotos, Videos oder auch Audioaufnahmen erstellt und unter anderem im Internet verbreitet. Oft lässt sich kaum mehr zwischen Realität und Fake unterscheiden.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

UNSER ALBUM DER WOCHE

Aus manchen Ehen entstehen Kinder, aus anderen… Alben. Seit zwei Jahren verbindet Star-Songwriterin Delacey und Indie-Sänger Valley Boy nicht nur eine Ehe, sondern auch die Musik. Delacey, bürgerlich Brittany Amaradio, war schon für Justin Bieber und Halsey tätig. Ehemann Valley Boy begeisterte mit zwei EPs und mehreren Singles die Indie-Folk-Welt.

Ihr gemeinsames Album “HONEYMOONERS” entstand in einem Küchentisch-Setting während ihrer Flitterwochen in Paris. Songs wie “SPEAK NOW; OR FOREVER HOLD YOUR PEACE” vertonen den Ablauf einer Hochzeit. Samtig-träumerische County-Americana, die entfernt an Laufey und Lana Del Rey erinnert.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag und Samstag: Vintage Kilo Sale

Die Temperaturen steigen immer weiter und ihr braucht noch eine neue Sommergarderobe? Im Kunstlabor 2 könnt ihr euren Kleiderschrank kiloweise aufstocken. Beim Bezahlen werden eure ausgesuchten Sachen nämlich gewogen und ihr bezahlt nach einem vorher festgelegten Kilopreis. Ein T-Shirt kostet dann ungefähr 7€ und eine Jeans 17€. Am Freitag geht der Flohmarkt von 13 Uhr bis 19 Uhr, am Samstag 10:30 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Samstag: FünfSieben Festival

Ein Festival von Jugendlichen organisiert – kann das funktionieren? Das FünfSieben Festival hats ausprobiert und junge Leute von Anfang an in die Planung miteinbezogen. Sie bauen das Festival auf und ab, organisieren Bars und Stände und sind sogar für das Line-Up verantwortlich – und das lässt sich auf jeden Fall sehen! Es gibt drei Haupt-Acts: RapK, berq und Haiyti sind auf der Hauptbühne zu hören. Außerdem treten Newcomer-Musiker:innen, Bands und DJs in der Open Space Area auf. Das Festival findet in Dachau am Karlsfelder See statt und Tickets gibt’s für 11€, aber der Open Space ist kostenlos.

Samstag bis Montag: Theatron Pfingstfestival

Im Olympiapark gibt es dieses Wochenende 15 Musikacts zu sehen und hören, im Amphitheater direkt am Olympiasee. Musikalisch ist alles dabei, von Pop über Hip-Hop zu Klassik. Am Samstag geht es um 15 Uhr los, an den anderen Tagen um 16 Uhr. Feierabend ist immer um 22 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

UND SONST?

Die Festivalsaison fängt langsam an und viele der großen Festivals können ganz schön teuer werden. Aber es gibt auch ganz viele kleine, lokale Festivals, die mindestens genauso cool sind und weniger als ein Döner mit Getränk kosten! Also bleibt wachsam, kleine Sparfüchse und ein wunderschönes Wochenende! 🥰

Eure Marlene