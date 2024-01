ANDERS AUF EINEN BLICK (08/01 – 14/01)

/ M94.5 Praktikant:innen / Grafik: M94.5

Nach dem Streik-Chaos diese Woche seid ihr bestimmt schon alle bereit fürs Wochenende, oder? Davor bringen wir euch noch einmal auf den neusten Stand, was diese Woche so los war bei M94.5. Egal, ob ihr die nächsten zwei Tage mit Kunst oder Shopping verbringen wollt: Bei unseren Wochenend’ Events ist für jeden was dabei. Also lest bis zum Ende!

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT

Nach 10 Jahren feiert der japanische Regisseur und Drehbuchautor Hayao Miyazaki endlich sein Comeback! Mit seinem neuen Film “Der Junge und der Reiher” ist er seit Montag zurück in den Kinos. Der Animefilm erzählt die Geschichte des Jungen Mahito während des Pazifikkrieges, nachdem seine Mutter gestorben ist. Eine Filmkritik.

DAS KLIMA-DESASTER IN DEN USA

Überflutungen, Waldbrände, Tornados und Hurricanes: In den USA haben die schrecklichen Naturkatastrophen dieses Jahr kein Ende genommen. Das sollte allen vor Augen führen: Wir müssen etwas unternehmen.

EINE SCHANZE, DIE TRÄUME PLATZEN LÄSST

So gut die deutschen Skispringer zur Halbzeit der Vierschanzentournee auch springen mögen, die sogenannte “Schicksalsschanze” lässt den ein oder anderen dann doch zittern: Oft geht es ab dem “Bergisel” für die Sportler nur noch bergab.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Kali Uchis, die kennt ihr vielleicht. Ihre Songs gehen regelmäßig auf TikTok viral, sie spielte auf der Coachella Main Stage wo Rapper Tyler, The Creator sich sogar vor ihr verbeugt hat. Was ihr aber vielleicht noch nicht kennt ist ihr neues Album, das heute rausgekommen ist. “Orquídeas” ist eine bunte Mischung aus R&B, Synth-Pop und Reggaeton. Nicht nur mit den Genres wird hier gespielt, auch mit der Gesangssprache – sie switcht zwischen Spanisch und Englisch. Mit soften Balladen und einer noch weicheren Stimme drückt die Sängerin Anerkennung für sich selbst aus. Genau dieses Empowerment geht beim Hören auch auf einen über.

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Donnerstag bis Sonntag: All Abled Arts

In den Kammerspielen könnt ihr euch von Donnerstag bis Sonntag Kunst ansehen. Dazu zählen Eigenproduktionen, Gastspiele, Musik und Podien. Das ist für alle Menschen gedacht – ganz unabhängig von ihren Fähigkeiten. Kunst ist hier eine Selbstverständlichkeit, die von und für jeden ist, der sich dafür interessiert. Nicht nur die Werke sind schön anzusehen, auch die Diskussionen darüber sind für alle interessant. Der Festivalpass kostet 30€, das Tagesticket 10€. Wenn ihr darauf Lust habt: Nichts wie hin!

Ab Freitag bis zum 24.01: 100 Jahre Planetarium

Das Planetarium in München feiert sein 100 jähriges Jubiläum! Was es da zu sehen gibt? Eine Sonderaustellung mit einmaligen Exponaten. Sogar ein mobiles Planetarium mit Sternenshow wird euch geboten! Bis zum 28. Januar könnt ihr täglich von 9 bis 17 Uhr für einen Preis von 5€ – zusätzlich zum normalen Eintrittspreis – diese einzigartige Ausstellung genießen. Schaut gerne vorbei!

Sonntag: Flohmillamarkt

Am Sonntag habt ihr die Möglichkeit, den aller ersten Flohmarkt in der Milla zu besuchen! Von tollen, einzigartigen Klamotten über Kaffee, Drinks und sogar einen DJ hat der Milla-Club so einiges zu bieten. Ab 14 Uhr könnt ihr euch in der Holzstraße 28 also ordentlich auf die Suche nach tollen Schnäppchen machen. Der Eintritt kostet 5€. Viel Spaß!

UND SONST?

Klingt doch nach einem spaßigen Wochenende, oder? Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Kunstansehen, Sternebeobachten und Stöbern. Zieht euch dick an und bleibt gesund,

Romy 🙂