ANDERS AUF EINEN BLICK (06/11 – 12/11)

Gestern war der Filmstart vom pakistanischen Film “Joyland” in Deutschland. Es ist der erste Film aus Pakistan, der auf dem renommierten Filmfestival in Cannes lief und dort zwei Preise abräumen konnte. Im Heimatland dagegen wäre der Film aufgrund seiner queeren Inhalte beinahe verboten worden. Der Film gibt Einblick auf das Leben in Pakistan mit seinen Geschlechterrollen und seiner Wahrnehmung von Selbstbestimmung und Transidentität mit einem Hauptcharakter, der nicht diesen Norm entspricht. Wenn das für euch interessant klingt, dann lest gerne unsere Filmkritik zu diesem Film.

EIN JUNGLE IN MÜNCHEN

Die Londoner Band Jungle ist zurzeit auf Welttournee und hat am 5. November in der Tonhalle München einen Zwischenstopp eingelegt. Falls ihr das Konzert hier verpasst habt, dann könnt ihr noch Tickets für die Auftritte in Hamburg und Köln erwerben. Aber auch wenn ihr das Konzert nicht besucht habt oder könnt, dann ist das auch nicht schlimm. Schließlich haben wir hier für euch eine M94.5 Konzertreview vom Auftritt der Band in München.

DON’T DO DRUGS, KIDS

Die Opioid-Krise in den USA ist lange nichts Neues. Doch genau dieses Jahr sind zwei Serien und ein Film auf Netflix erschienen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Warum ist die Opioid-Krise gerade wieder so relevant? Und was sagen uns die fiktiven Stories auf Netflix über die Realität?

UNSER ALBUM DER WOCHE

Ein Tagebuch auf die Ohren – das bietet unser Album der Woche “Türsteher” von Xavi. Er singt über Liebeskummer und daily life struggle. Drei Jahre hat Xavi eine Auszeit genommen, Gedichte geschrieben und Songsnippets auf Social Media hochgeladen. Die sind viral gegangen und jetzt ist er back! In seinem Album gibt er private Einblicke in seine Gefühlswelt. Mit Themen, die uns allen mal begegnen.

Freitag: Zu Hip-Hop Beats ins Wochenende starten

Ein neues Event präsentiert von Frauen26 erwartet euch in der Isarpost. Ab 23 Uhr könnt ihr zu Hip-Hop, R&B, Trap, Afrobeats und Amapiano die ganze Nacht abfeiern. Tickets gibt es hier ab 15 Euro.

Samstag & Sonntag: Auf dem Kunst- & Designmarkt schmökern

Alle Kunstliebhaber:innen und Hobbydesigner:innen aufgepasst! Dieses Wochenende findet der Kunst- & Designmarkt im MVG Museum statt. Von 10 bis 18 Uhr könnt ihr durch die alte Werkstätte schlendern und die Produkte von über 100 Aussteller:innen aus den Bereichen Mode, Papeterie, Kunst und Grafikdesign bestaunen. Vor allem auf Nachhaltigkeit und Fairtrade wird großen Wert gelegt. Karten gibt es für 5 Euro an der Tageskasse, Personen unter 14 Jahren kommen umsonst rein. Zusätzlich werden kostenlose Führungen durch das Museum angeboten.

Sonntag: Meerjungfrau für einen Tag

Diesen Sonntag könnt ihr euch euren Kindheitstraum erfüllen: Einmal wie die Nixen in H2O – Plötzlich Meerjungfrau schwimmen. Beim Wassersportfestival in der Olympia-Schwimmhalle gibt es aber noch viel mehr zu entdecken. Von 12 bis 18 Uhr könnt ihr über 20 verschiedene Sportarten kostenlos ausprobieren, wie zum Beispiel Triathlon, Tauchen oder Synchronschwimmen.

