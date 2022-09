New Candys im Interview

/ Luca Samardzic / Bild: New Candys

Die New Candys sind echte Weltenbummler! Ständig geht es für die vierköpfige Band aus Venedig auf Tournee. Zwischen dem Ende ihrer letzten Tour durch die USA und dem nächsten Gig in der Milla in München hatten sie Zeit für ein Interview. Im Gespräch mit Frontmann Fernando Nuti ging es um ihr neues Album ,,Vyvyd”, ihre Anfangszeit und wie Fernando seine Freizeit zwischen den Tourneen verbringt.