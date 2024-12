11 außergewöhnliche Dinge die du kostenlos in München machen kannst

/ Helene Karadag / Bild: shutterstock/enchanted_fairy

Du bist neu in München und weißt noch nicht was die Stadt alles zu bieten hast? Oder du wohnst schon länger hier und brauchst nur neue Inspiration? Egal was, wir haben 11 kreative Aktivitäten in München rausgesucht, die dich nichts kosten und dich garantiert aus der Komfortzone rausholen.

1. Singalong Karaoke

Du hast noch nicht ganz deine Angst überwunden vor einer Menschenmenge alleine ins Mikro zu singen? Dann ist das genau das richtige für dich! Bei diesem etwas anderen Karaoke-Abend singen alle zusammen vom Tisch aus. Das heißt: keine:r muss sich blamieren! Begleitet wird das Ganze von einem Pianisten, wodurch eine gemütlich Stimmung entsteht. Schnapp dir also deine Freundesgruppe und auf zum Altem Simpl, keine Sorge zwischen den Songs habt ihr auch genug Zeit zum quatschen.

📍 Wo: Alter Simpl

🕙 Wann: Die Singalong Karaoke-Nacht findet einmal im Monat statt. Du solltest vorab reservieren, allerdings müsst ihr schnell sein denn diese Aktivität ist recht beliebt.

Die genauen Termine findest du hier: Top-Veranstaltungen 2024 in München – Kunst, Musik & Kultur

2. Ö-Werkstätten

“Welcöme bei den Ö-Werkstätten – Dö könn jö jöjö*r kömmön!”

Die Ö-Werkstätten sind Räume in denen jede:r kreativ sein kann. Hier hast du die perfekte Möglichkeit Neues auszuprobieren, mit Ressourcen, die du normalerweise nicht hast. Sei es ein Keramik Workshop, Nähen, Siebdrucken, Fotografie oder Kochen: Es ist für alle was dabei. Du brauchst auch keine Anmeldung, komm einfach vorbei und entdecke deine nächste Leidenschaft. U27 und Ü60-Jährige können das Angebot kostenlos nutzen, beim Rest wird sich über eine Spende gefreut.

📍 Wo: Die Färberei

🕙 Wann: Jeden Freitag außerhalb der Schulferien

Auf der Website gibt’s die genauen Termine und die jeweils aktuellen Angebote: Ö_Werkstätten | Die Färberei

3. Kultur schmeckt

Du kochst immer nur das Gleiche, willst neue Rezepte ausprobieren und dazu noch nette Menschen kennenlernen? All das bekommst du hier. Bei “Kultur schmeckt” kochst du zusammen mit Freiwilligen und geflüchteten Menschen vegetarische Gerichte aus aller Welt. Das Coole daran ist, dass die Geflüchteten integriert werden, Deutsch lernen und neue Kontakte knüpfen können und wir gleichzeitig enorm viel über ihre Kultur lernen. Jeden Monat wird eine neue Esskultur vorgestellt, aus der dann auch gekocht wird. Um sich gegen Lebensmittelverschwendung zu stellen, werden gerettete Lebensmittel verwertet. Und das Gute ist: Quasi jede*r kann mitmachen. Du brauchst nämlich nur minimale Kocherfahrungen und musst mit einem Kochmesser umgehen können.

Und wenn du keinen Bock auf Kochen hast, aber die leckeren Gerichte trotzdem probieren willst? Dann kannst du das auch! Da würde man sich aber über eine kleine Spende freuen, du wirst ja immerhin bekocht.

Der Anmeldungsschluss für beides ist eine Woche vor dem Projekttag.

📍 Wo: Mohr-Villa

🕙 Wann: Einmal im Monat, das Kochen fängt um 10 Uhr an und das Essen um 13 Uhr

Die Termine findest du hier: Kultur schmeckt!

4. Lost Poets

Gehst du gerne auf Poetry-Slams oder würdest gerne mal selber ein eigenes Gedicht vortragen? Dann ab ins Lost Weekend! Beim Open Poetry Slam kannst du dich vor Beginn der Vorträge anmelden und dann über das Thema des Abends (das bekommst du im vorhinein) vier Minuten lang sprechen. Nach den Auftritten gibt’s ein Voting, um den “Poet des Monats” zu küren. Vielleicht bist das ja du? Sonst hast du noch die Möglichkeit spontan nach dem Voting was vorzutragen. Oder setz dich einfach ins Publikum und lass dich inspirieren.

📍 Wo: Lost Weekend

🕙 Wann: Einmal im Monat

Die Daten und das Thema des Abends findest du dann auf der Website: Events Archive – Lost Weekend

5. Open Stage

Ähnlich wie das “Lost Poets” Event, aber doch ganz anders. Am Abend der “Open Stage” stehen Mikrophone, ein Klavier und Boxen jedem/jeder zur Verfügung der/die Lust hat zu jammen. Komm einfach vorbei und werde zusammen mit anderen kreativ. Am besten meldest du dich eine halbe Stunde vor Beginn an.

📍 Wo: Lost Weekend

🕙 Wann: jeden Montag um 19 Uhr

Genaueres gibt es noch hier: Events Archive – Lost Weekend

6. Munich Girls Talking & Walking

Alle Mädels aufgepasst! Ihr seid neu hergezogen oder habt einfach nur Bock coole Menschen zu treffen? Dann kommt mit auf einen der Münchner Spaziergänge für Frauen. 40 bis 60 Minuten läufst du jedes Mal eine neue Route ab. Das kann auch spannend sein, um neue Gegenden zu entdecken. Du brauchst keine Anmeldung, um mit zu laufen. Also schnapp dir deine Jacke und ab an die frische Luft.

📍 Wo: Auf Instagram werden am Anfang des Monats die Treffpunkte und Termine bekanntgegeben.

🕙 Wann: Zweimal im Monat (siehe: Instagram @munichgrilswalkingandtalking)

7. Servus Comedy

Du willst mal wieder so richtig lachen? Dann komm zur Stand-up Comedy in der Goldenen Rakete. Hier performen Profis und Newcomer:innen ihre neusten Witze auf einer kleinen Bühne. Sechs Künstler:innen haben nur ein Ziel: Dir ein Lachen zu entlocken. Sieh für dich selbst, ob ihnen das gelingt. Am besten reservierst du hier: Servus Comedy ★ Stand-up Comedy ★ in SCHWABING ★ Tickets, Mehrere Termine | Eventbrite, damit du auch sicher ein Platz bekommst.

📍 Wo: Goldene Rakete Schwabing

🕙 Wann: Jeden Sonntag um 19 Uhr (Einlass: 18:45 Uhr)

8. Rührei auf Ex

Wir bleiben bei der Comedy. Falls du noch eine Empfehlung für gute Comedy brauchst dann komm zum “Rührei auf Ex”. Der Name sagt doch schon alles, oder? Abends erwarten dich fünf bis sieben Comedians, also komm auf ein Getränk vorbei und lach dich schlapp. Reservieren kannst du über RÜHREI AUF EX – Stand-up Comedy Open Mic Tickets, Mehrere Termine | Eventbrite

📍 Wo: Polka Bar

🕙 Wann: Jeden Sonntag um 19:30 Uhr

9. Bellevue Wohnzimmer

Du hast einen dieser Tage, wo du nicht aus dem Bett kommst und Langeweile heute auf dem Programm steht? Komm doch lieber ins Bellevue, um mit neuen Leute abzuhängen. Das “Wohnzimmer” ist ein Safe Space für 17 bis 27-Jährige. Gemeinsam könnt ihr kochen, Karaoke singen, Speed-Daten, Kino- oder Filmabende veranstalten. Schau doch mal hier vorbei: Bellevue Wohnzimmer – Bellevue di Monaco

📍 Wo: Bellevue di Monaco

🕙 Wann: Jeden letzten Freitag im Monat um 20 Uhr

10. Reparatur Café

Jede:r hat doch diese eine Sache zuhause rumliegen, die schon vor Monaten repariert werden sollte, aber man einfach nicht das Wissen für die Reparatur hat, oder? Kein Problem, das Reparatur Café biete die Lösung! Kaputtes wird wieder funktionsfähig gemacht. Sei es ein altes Elektrogerät oder nur ein abgefallener Knopf, dort findest du die Ressourcen und die nötige Hilfe, um deinen Gegenstand wieder in Schuss zu bekommen. Expert:innen sind auch Vorort, um dir unter die Arme zu greifen. Falls du schon Ersatzteile hast, bring sie am Besten mit! Die Aktivität ist perfekt, um deine Zeit kreativ zu gestalten, was Neues zu lernen und vor allem wieder bewusster mit den wertvollen Ressourcen unserer Erde umzugehen. Wieso wegschmeißen, wenn es repariert werden kann?

📍 Wo: Mohr-Villa

🕙 Wann: Einmal im Monat, hier erfahrt ihr wann genau: Veranstaltung Mohr-Villa: Reparatur-Café

11. Glockenbachwerkstatt

Zu Guter Letzt gibt es noch eine allgemeine Empfehlung. In der Glockenbachwerkstatt gibt es viele sehr abwechslungsreiche Veranstaltungen, die meisten davon kostenlos! Zum Beispiel kannst du live bei einem Impro Theater dabei sein oder doch lieber bei einem Konzert mittanzen? Oft kannst du auch aktiv mitmachen. Auf der Website findest du bestimmt etwas, was dir gefällt: Veranstaltungen – Glockenbachwerkstatt

📍 Wo: Glockenbachwerkstatt

🕙 Wann: Quasi jeden Tag, aber schau da am besten auf die Website

Krass, was du alles in München machen kannst – und das for free! Hoffentlich hast du jetzt ganz viele neue Ideen für dein nächstes Solo-Date oder das nächste Treffen mit Freund:innen. Es gibt noch so so viel mehr, was man machen kann, schau gerne auf den einzelnen Seiten für weitere Event-Ideen. Und auch wenn alle aufgezählten Aktivitäten kostenlos sind, freuen sich die Veranstalter:innen bestimmt über eine kleine Spende. Das alles muss ja auch finanziert werden.

Viel Spaß beim ausprobieren!