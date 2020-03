10 kurzweilige Internetseiten

/ Lea Dakowski / Daumen hoch für diese Zeitvertreiber! / Bild: shutterstock

Selbstisolation klingt unheimlich. Kann aber auch eine Chance sein, mal genau die Sachen zu machen, zu denen man sonst nicht kommt. Obwohl, YouTube und Netflix hat man schnell durchgespielt und siebenunddreißig Kuchen backen ist auch irgendwie nicht das Wahre… Hier sind 10 hochgradig dumme, unnötige Websites, die euch die lange Zeit in der Selbstisolation versüßen. Wenigstens für kurze Zeit.

Für Künstler

Den Pinsel schwingen, oder zumindest den Finger auf dem Touchpad und gleichzeitig einen Beitrag zur Forschung leisten? Das geht bei Flugs gezeichnet. Ihr müsst dazu einfach bestimmte Gegenstände malen, dadurch trainiert ihr nämlich eine künstliche Intelligenz, diese Dinge zu erkennen. Funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter…

Ja ok, Ozean ist aber auch echt schwierig! (Screenshot: Lea Dakowski/M94.5)

Für Sehnsüchtige

Jetzt die Welt bereisen – das wär‘s. Geht zwar nicht im Real Life, aber Map Crunch beamt euch zu zufälligen Google Street View Aufnahmen, wo man dann ein bisschen rumspazieren kann. Von Peru, über Bangladesch nach Italien und Island. So muss sich Harry Potter beim Apparieren gefühlt haben. Super.

Für Neugierige

Ist diese Seite so richtig befriedigend oder genau das Gegenteil? Lässt sich nicht genau sagen, auf jeden Fall ist sie unnötig und ihr könnt ungefähr fünf Minuten dort totschlagen. Auf der Seite ist ein Quadrat aus Kreisen, die sich immer weiter multiplizieren, wenn ihr mit der Maus darüber fahrt. Erinnert ein bisschen an virtuelle Rubbellose, denn durch die ganz kleinen Pixel, kommt am Ende ein Bild zum Vorschein.

(Screenshot: Lea Dakowski/M94.5)

Für Draufgänger

Ihr liebt den Nervenkitzel? Euer Motto ist „No Risk, No Fun“? Ihr schreit JA, wenn euch eure Mutter fragt, ob ihr hinterherspringt wenn alle eure Freunde von einer Brücke springen? Dann geht doch einfach mal auf die Seite Weird Or Confusing. Die führt euch zu den unnötigsten und dümmsten Produkten, die man online so kaufen kann. Pflaster, die aussehen wie Bacon, ein Bananenschneider oder ein DIY-Buch für Produkte aus Katzenhaar – wenn Prop Comedy eine Website wäre, dann die hier. Wenn ihr richtig wild seid, kauft das doch mal das erste was euch vorgeschlagen wird.

Für Musikalische

Wikipedia ist ein Fass ohne Boden. Aber es gibt eine Website, auf der ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie schnell die Seite wächst. Jeder neue User und jeder neue Eintrag, der einer Wikipedia-Seite hinzugefügt wird, erscheint mit einem anderen Sound und einem Kreis. So entsteht eine Art Melodie, die irgendwie stark an einen kleinstädtischen Esoterikladen erinnert. Vielleicht was für die nächste Yoga-Session.

(Bild: Lea Dakowski/M94.5)

Für wen auch immer

Man soll nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Aber wenn ihr hier mit der Maus auf den Bildschirm zeigt, zeigt jemand genau auf euch zurück. Aus irgendeinem Grund unterhält das ungemein.

Für Nostalgiker

Geräusche sind was Schönes. Aber viele von ihnen geraten in Vergessenheit oder sterben sogar komplett aus. Save the Sounds hat sich der Erhaltung von Retro-Sounds verschrieben. Wenn ihr neugierig seid, wie sich das Leben vor ein paar Jahrzehnten angehört hat, hört euch doch mal durch die Sound-Galerie.

(Screenshots: Lea Dakowski/M94.5)

Für Hamsterkäufer-Hasser

Ihr boykottiert Hamsterkäufe? Ihr habt kein Klopapier mehr? Ihr vermisst das Gefühl einfach mal wieder Klopapier abzurollen? Kein Problem. Ok, das ist echt ziemlich unnötig.

Für Individuelle

Einfach mal eine Special Snowflake sein, gegen den Strom schwimmen, Kante zeigen und den Underdogs eine Chance geben. Das geht bei Feeling Unlucky: Die Website funktioniert wie Google, zeigt aber immer das letzte Suchergebnis deiner Suche an. Wer hätte gedacht, dass M94.5 nicht nur ein Radiosender ist?

Sondern auch irgendwas aus Carbon…? (Screenshot: Lea Dakowski/M94.5)

Für Denker

Selbstisolation bedeutet vor allem eins: Viel Zeit über die wichtigen Fragen des Lebens zu sinnieren. Welcher Flirt-Typ bist du? Steht dein Schwarm auf dich? Und die Frage aller Fragen: Was verrät deine Lieblingspizza über dich? Nun gilt es nicht zu verzweifeln, denn die Bravo liefert dir die Antworten! Die Quizseite der flippigen Jugendzeitschrift ist so richtig am Puls der Zeit und entpuppt sich vor allem in Zeiten der Unsicherheit zu einer wichtigen Instanz. So finden sich dort auch Ratgeberartikel à la „Coole Kontersprüche“ und Insta-Caption-Generatoren (Mein Favorit: „Ich chille härter, als du feiern kannst!“. Ich mein, das ergibt noch nicht mal Sinn?!).

Wenn euch das zu heavy und maskulin ist und ihr eher auf rosa und Glitzer steht (denn das tun die Girls!) dann ab zur Bravo Girl. DAS ist… Content?

Ach so und wer beim Flirttest auf die Frage „Dein Schwarm verschüttet ein Getränk auf dich, was machst du?“ mit „Ich freue mich. 😉 Endlich ein Grund, mit ihm/ihr ins Gespräch zu kommen!“, antwortet, der hat es verdammt nochmal verdient, dass sein Schwarm die Liebe nicht erwidert!