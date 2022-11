Zwischenstopp: M94.5 München

Die amerikanische Band Flight Attendant hat einen kurzen Zwischenstopp in München eingelegt und Zeit für ein Konzert im Lost Weekend gefunden. Davor waren sie noch bei uns im Interview.

Nach Festivals in Austin und ihrer Heimat Nashville hat die junge Band wohl eine Pause von der “Music City” gebraucht und in München vorbeigeschaut. Flight Attendant – das sind Karalyne (Vocals), Vinny (Gitarre), Nikki (Vocals, Violine) und Derek (Schlagzeug). Seit 2018 veröffentlicht die Band Singles, im September diesen Jahres kam dann das Debütalbum “Flight Attendant”.

Inspiration holen sich die jungen Musiker:innen unter anderem von Indie-Rock Bands wie The Killers. Sängerin Karalyne war als “little girl” aber auch Fan von den deutschen Pop-Rockern von Tokio Hotel. In Nashville selbst gibt es viele Künstler:innen und Bands. Viel Konkurrenz, könnte man da meinen. Für Flight Attendant ist das aber nicht nur Fluch, sondern auch ein bisschen Segen.

“It really brings out a healthy competition for musicians to put out the best show.”

Karalyne im M94.5-Interview