/ Simon Fischer / Bild: Torben Struck

Halbzeit des Jahres 2023 – und wir starten in den Sommer mit der „Summernight of Trance“.

Vier Stunden lang präsentieren wir Euch aus Trance und Progressive die besten Tracks der letzten Jahre, dazu Neuerscheinungen 2023 und alle halbe Stunde unsere persönlichen Meilensteine der letzten Dekaden.



Volaris ist mit neuen Tracks dabei, Armin van Buuren hat das dritte Album seiner Trilogie „Feel again“ rausgebracht und wir klären, welcher Song von Gareth Emery Anwärter auf den besten Song des Jahres 2023 ist.

Noch Fragen? Ach so …

… was Robbie Williams mit alledem zu tun hat und wer sein eigenes Museum aufgemacht hat, das erfahrt ihr am Freitag, den 30. Juni, ab 20:00 Uhr live on air auf M94.5.