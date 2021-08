Sommernächte und Wachsmalkreide

/ David Vadasz / Bild: Choking on Parsley

Mitte Juni ist das erste Album der Münchener Band Choking on Parsley mit dem Titel Crayons erschienen. Jetzt dürfen wir uns schon auf das nächste Album freuen, das am 03. September mit dem Namen erorr 404 erscheint. In der Zwischenzeit waren Quirin Häuslmeier und Nils Donat bei uns im Interview.





Sound of Munich Interview vom 22. Juni 2021 mit Anna Venus.

Lemonade (summer night) – so heißt nicht nur eine der ersten Singles von Choking on Parsley – der Titel spiegelt auch den Vibe des Münchner Duos wieder: Es klingt nach Sommer, wenn man Quirin und Nils zuhört. Wachsmalstifte – das bedeutet der Albumname Crayons auf deutsch – schmelzen zwar schnell und sind im Sommer deshalb nicht gerade praktisch. Das Cover-Artwork mit den besagten Buntstiften wurde allerdings schon designt, bevor die sommerlichen Songs entstanden sind. Trotzdem spiegelt es den minimalistischen Stil der Band perfekt wieder. Unbeschwerte Musik für unbeschwerte Sommertage.

Positive Orientierungslosigkeit

Doch es geht nicht nur sommerlich zu bei Choking on Parsley. Trotzdem ist die Orientierungslosigkeit, die einen der Song lost again verspüren lässt, nicht bedrückend. Es ist eine positive Orientierungslosigkeit: „Man kommt von einer Party, hat noch leicht einen sitzen, man geht durch die Stadt, die Sonne geht gerade auf, der Morgen ist schön.“, beschreibt Quirin die Songsituation. Ein Gefühl, dass wir in letzter Zeit alle so sehnlichst vermissen.

Choking on Parsley werden maßgeblich vom erfahrenen Produzenten Max Blake unterstützt. Kennen gelernt haben sich die drei zu Beginn ihres Musikmanagementstudiums. Das soll sie aber nicht zu klassischen Musikmanagern machen, sondern ihnen stattdessen dabei helfen, die Musikindustrie besser zu verstehen. Momentan fahren sie beim Promoten ihrer Musik nämlich noch eine recht simple Strategie.

„Einfach Nerven – ist ein gutes Stichwort. Leute nerven, sie mit den Songs zuschmeißen, bis sie sich sie anhören und Feedback geben. Denn mit ehrlichem Feedback kann man gut umgehen und damit was machen. Auf Dauer sieht man dann auch den Benefit daraus.“ Nils Donat

Durch Feedback auf Wolke 7

Seit ihrer ersten EP Crayons schweben die beiden auch noch so ein bisschen auf Wolke 7. Endlich Feedback für die lange harte Arbeit an den ersten Songs – auf die noch mehr folgen soll:

Zu dritt produzieren sie den Podcast hit RECORD!. Die bisherigen Videos der beiden erschienen auf dem YouTube Channel, wo bisher nur ein Cover zu sehen ist und auch die ersten ersten richtigen gedrehten Musikvideos sind bereits in Planung.

„Es fühlt sich ziemlich cool an. Dadurch, dass man lange daran arbeitet und die Leute jetzt Feedback geben können, fühlt sich das sehr gut an.“ Quirin Häuslmaier

Richtung Rock!

Bald erwartet die drei auch noch mehr Feedback, denn am 03. September kommt das aktuelle Album error 404, das in eine rockigere Richtung gehen wird. Wir sind auf jeden Fall gespannt und geben Feedback!