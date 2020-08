Siegerehrungen werden männlicher

/ Corinna Horn / Bild: M94.5 / Moritz Batscheider

Jede Woche drei Meldungen aus der Welt des Sports. Heute:

Nordamerika meets Tour de France.

Die Etappengewinner der Tour de France werden bei der Siegerehrung

künftig nicht mehr von zwei weiblichen Hostessen, sondern von einer

Frau und einem Mann, eingerahmt. Das berichtet die französische

Tageszeitung „Le Parisien“ und beruft sich dabei auf Tourchef Christian

Prudhomme. Damit reagierte der Veranstalter auf die anhaltenden

Sexismus-Debatten im Sport. Berichten zufolge wurde 2019 eine Petition

gegen weibliche Hostessen auf dem Podium von fast 38.000 Menschen

unterschrieben. Frauen seien keine Objekte und dienen nicht der

Dekoration, hieß es in der Petition.

Hostessen wird man im kommenden Winter hingegen nicht in

Nordamerika brauchen. Auf Grund der Corona-Pandemie werden dort in

der kommenden Saison keine alpinen Skirennen stattfinden. Das gab

der Weltverband FIS am Donnerstag bekannt. Das betrifft die Weltcup-

Rennen in Killington (USA/28. Und 29.11) und Lake Louise (Kanada/1.

bis 6.12) bei den Damen, sowie die Rennen in Lake Louise (25. bis

29.11) und Beaver Creak/Vail (USA/1. bis 6.12) bei den Herren. An

welchen Orten die ausfallenden Rennen nun stattfinden werden, möchte

die FIS Ende September entscheiden.

Auch wenn die NBA Playoffs gerade erst vor wenigen Tagen begonnen

haben, wird bereits heiß über das Start-Datum der nächsten Saison

diskutiert. NBA Boss Adam Silver regte am Rande der Draft-Lotterie im

TV-Sender ESPN an, den für Dezember terminierten Saisonstart erneut

hinauszuzögern. Normalerweise beginnt eine NBA-Saison im Oktober

und endet im Juni. Wegen der viermonatigen Corona-Unterbrechung endet die laufende Saison mit den Playoffs hingegen womöglich erst am 12. Oktober.