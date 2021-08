Pay-TV trotz Rundfunkbeitrag!

/ Paul Wehler / Bild: Alex Buess / shutterstock

ARD plus und ZDF select – die zusätzlichen Bezahlangebote der öffentlich-rechtlichen Sender. Ein Grund für viel Kritik, denn es herrscht kein Verständnis dafür, dass diese Angebote zusätzlich zum Rundfunkbeitrag kostenpflichtig erworben werden müssen.





Ein Beitrag zu ARD plus und ZDF select.

Bei genauerem Hinsehen ist das Angebot jedoch besser als es zunächst scheint. Denn zu den Inhalte von ARD plus und ZDF select zählen hauptsächlich Filme und Serien, was den durch den Rundfunkbeitrag abgedeckte Grundauftrag der öffentlich-rechtlichen Sender weit übersteigt.

Für faire Marktbedingungen

Damit die Konkurrenz (z.B. RTL und Pro7) auf dem TV-Markt bestehen kann, dürfen ARD und ZDF Inhalte nur begrenzt zugänglich machen. So muss jedes Angebot der Mediatheken nach einer gewissen Zeit wieder heruntergenommen werden. An dieser Stelle setzen dann ARD plus und ZDF select an:

Inhalte, welche sonst wegen den geltenden Marktregeln im Archiv landen würden, können so kostenpflichtig erworben werden. Zusätzlich kann mit diesem Angebot wiederum Geld eingenommen werden, wodurch mehr Filme und Serien produziert werden können, die die Sender wiederum zuerst im free-TV ausstrahlen.