Die Erde in Flammen #Our House is on Fire – act now!

/ Maximiliane Hoferer / #Our House is on Fire - act now!" Flammende Aktion von Fridyas for Future und Tollwood Winterfestival

Um Punkt fünf Uhr – man hört noch die Paulskirche – geht die Welt am Haupteingang des Tollwood Winterfestivals 2022 in Flammen auf. Zumindest symbolisch. Tollwood und Fridays for Future setzen so ein flammendes Zeichen für den Klimawandel.

Interview mit Ronja Hoffmann von Fridays for Future München zu dem Social-Media-Flashmob am Tollwood Winterfestival 2022 Die Welt, ausgelegt mit einem 468 Meter langen Seil, wird angezündet. Währenddessen schweigt die Menge und halten einen Banner: “#Our House is on Fire – act now!” Nach kaum drei Minuten ist alles vorbei.