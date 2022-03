Oscars 2022

/ Andrzej Potaczek / Bild: © Toby Canham, Academy of Motion Picture Arts & Sciences

Die Nacht der Nächte ist endlich hier! Zum 94. Mal werden heute in Los Angeles die Academy Awards vergeben. In diesem Jahr findet die Veranstaltung wieder im Dolby Theatre statt, durch die Show führen Amy Schumer, Wanda Sykes und Regina Hall. Zu den großen Favoriten gehört dieses Jahr The Power of the Dog. Das Drama ist insgesamt für 12 Oscars nominiert, unter anderem könnte Regisseurin Jane Campion die dritte Frau werden, die in der Kategorie Beste Regie ausgezeichnet wird. Aber auch CODA und Belfast dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf die Auszeichnung als Bester Film machen.

Alle Informationen zur Verleihung, den heißesten Gossip vom Red Carpet und selbstverständlich auch alle Gewinner:innen der Oscars findet ihr hier im Live-Ticker von M94.5!