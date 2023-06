Leichter Sound, schwere Zeiten

/ David Luu / Bild: tonyy

Manchmal läufts leicht, manchmal läufts nicht so leicht. tonyy

Das behauptet tonyy in unserem Interview. Was der Künstler damit meint? Tonyy beschreibt in seinen Songs nicht nur die Höhen, sondern auch die Tiefen des Lebens. In seinem neuesten Release “leicht” geht es um Entscheidungen, die einem schwer fallen, leere Köpfe und Einsamkeit.

Schon bevor tonyy letztes Jahr seine ersten Singles veröffentlicht hat, hat der Münchner Musik gemacht. Seine Inspiration kommt von seinem Vater, ein Schlagzeuger. Dass tonyy Musiker wird, war schon immer klar, es war nur eine Frage der Zeit:

Irgendwann hab ich mir gedacht, warum nicht? Ich hab Bock! tonyy

Er und sein Team. Für tonyy ist tonyy nur tonyy mit seinem Team. Ohne seine Freunde geht gar nichts. Sie produzieren zusammen Beats, kreieren Melodien und bringen den Vibe in die Songs. Diese Menschen um sich zu haben, dafür ist tonyy sehr dankbar.

Musik als Sprachrohr

Über die Lippen zu bringen, eine Person zu lieben, ist nicht einfach. Neben Liebe gibt es aber auch andere Themen, die tonyys Lieder prägen. Nicht wissen was kommt, wie schnell die Zeit vergeht, Überraschungen, die das Leben mit sich bringt, Stress und Hoffnungslosigkeit. All diese Themen beschäftigen ihn. Ein gutes Beispiel hierfür ist sein Song “timeless”.

In “leicht” wechselt die Stimmung und spiegelt dadurch das Leben wider. Manchmal läufts eben leicht und manchmal nicht so leicht. Es geht um schwere Entscheidungen im Leben, das Gefühl der Leere, aber auch Hoffnung, Optimismus und eine gewisse Endlosigkeit.

