KUNST BLOCK BALVE: ONLINE ARTSHOW

/ Antonia Grahmann / Kurator Frank Balve bei der Online Art Show // Screenshot

Eine Vernissage über Zoom? Das hat KUNST BLOCK BALVE in einem bunten Abend aus Kunst, Musik und vor allem Party ausprobiert.

Die Szenerie ist beeindruckend: In der riesigen Industriehalle vom KUNST BLOCK BALVE hängen verschiedene Kunstwerke an den Wänden und Skulpturen sind auf Sockeln im Raum verteilt. Eine Online Vernissage soll Kunst Box Balve sein, aber hier stehen Musik, Performance und Party im Vordergrund. Im Laufe des Abends werden nur drei Werke besprochen. Dazwischen tanzen Performer:innen unter anderem zur loungigen Musik von der Band cellz und gucken dabei verführerisch in die Kamera.

WIE EIN ONE-SHOT-FILM

Die Zuschauer:innen auf Zoom folgen Kurator Frank Balve durch den Abend. Immer mit einem giftgrünen Pfeffi in der Hand, spricht Balve mal mit den Musiker:innen und Performer:innen, mal in die Kamera. Es ist fast wie ein Film, der sich da über Zoom entfaltet. Ohne Schnitte oder Pausen bekommen die Zuschauer:innen Einblick in ein lebendiges Kunstwerk. Bald fühlt sich das Zuschauen jedoch wie das Beobachten einer Party. Denn trotz Balves Bemühungen die Atmosphäre des Raums über Zoom zu übertragen, bleibt es eher wenig interaktiv.

Zwei Performer bei der Online Artshow//Screenshot

EIN COOLES KONZEPT

Das Online-Event der Kunst Box Balve ist ein Pilotprojekt und das merkt man auch. Zwar hat die Musik und der Tanz genügend Raum eingenommen, aber ein wenig mehr bildende Kunst und ein bisschen weniger Billardspielen, hätten der Struktur des Abends gut getan. Denn Party-Stimmung überträgt sich über den Bildschirm nicht unbedingt durch die Beobachtung des Feierns Anderer. Trotzdem hat das Konzept Potenzial. Die One-Shot Führung durch Skulpturen und Performer:innen hat eine besondere Ästhetik und die Idee Vernissage, Performance und Party online zu verbinden, ist auf jeden Fall einen Besuch wert.

Wann das nächste Online Event von Kunst Box Balve stattfindet, wird hier bekannt gegeben.