„I’ve lived all my life as if I’m young.“

Punk, Rock n’ Roll und viel Frauenpower. Die britische Mode-Ikone Vivienne Westwood feiert heute ihren 79. Geburtstag. Ihr politischer Aktivismus und ihre verrückten Mode-Kreationen haben eine ganze Generation geprägt. Ein Rückblick auf ihr buntes Leben.

Geboren 1941 als ältestes von drei Kindern, wuchs Vivienne Isabel Westwood in einer englischen Kleinstadt in sehr einfachen Verhältnissen auf. In den 70er Jahren entführte ihr damaliger Lebenspartner Malcolm McLaren, Manager der „Sex Pistols“, die junge Westwood in die Welt der Mode. Das Paar eröffnete im Jahr 1971 eine Boutique in der Londoner Kings Road. Gemeinsam provozierten die beiden mit einfachen ready-to-wear Teilen, die sie auseinander nahmen und mit politischen Kampfansagen, Sicherheitsnadeln oder Reißverschlüssen, anders wieder zusammenfügten.

Die „Let it rock at paradise garden"-Boutique in London.

Das Duo prägte mit diesem provokanten Kleidungsstil den Punk und die Boutique der beiden „Let it rock at paradise garden“ wurde zum Treffpunkt der Londoner Punk-Szene. Zu den Kunden gehörten unter anderem Prostituierte, Mitglieder der Band „Sex Pistols“ und Anarchisten. Ihr politischer Protest führte zu mehreren Randalen, Demonstrationen bis hin zu zwei Verhaftungen.

Ein Stilwandel schafft neue Maßstäbe

Vivienne Westwoods großer Durchbruch erfolgte im Jahr 1981 durch ihre Pirates-Kollektion, mit der sie sich vom provozierenden Punk-Stil verabschiedete und sich von Rüschenhemden der Seefahrer inspirieren ließ. Danach eroberten ihre Kreationen die gesamte Welt. Besonders bekannt ist Westwood für ihre exzentrisch zusammengesetzten Kombinationen von historischen Bekleidungen, wie Korsagen, die sie zu kurzen Blazern weiterverarbeitete. Aber auch ihre Vorliebe zu schottischen Karos kombiniert mit Latex oder seltenem Textilgewebe findet sich in ihren Designs oft wieder. Seit 1989 zählt sie laut John Fairchild, Herausgeber des Modeblatts Women’s Wear Daily, neben Armani, Lagerfeld und Co. zu den sechs wichtigsten Modemachern unserer Zeit.

Vivienne Westwood steht bis heute für sehr ausgefallene Designs.

Bild: FashionStock.com / Shutterstock.com

She is like a Queen

Mit ihren ausgefallenen Designs gilt Vivienne Westwood bis heute als die führende Institution von Mode made in England. Sie bleibt nicht nur der Welt der Mode treu: Westwood entwirft unter anderem auch Kostüme für Balletttänzer oder Theaterproduktionen. Ihre Ideen gab sie jungen Designern weiter: Als Gastprofessorin dozierte sie an der Universität für angewandte Kunst Wien. Vor allem aber als Lehrbeauftragte an der Universität der Künste Berlin machte Vivienne Westwood den Weg für die Stadt zur Mode-Hauptstadt von Deutschland frei. Bis heute inspiriert sie die Modebegeisterten und wurde mit Auszeichnungen wie dem Women’s World Award oder dem Ritterorden Dame Commander of the Order of the British Empire überschüttet.

Schottische Karomuster dürfen natürlich nicht fehlen.

„Save the rainforest for your loved ones“

Wer jetzt glaubt, Vivienne Westwood würde sich nur für Stoffe und Schnitte interessieren, der liegt falsch: Die Modemacherin ist passionierte Aktivistin für Umwelt-, Tier- und Menschenrechtsschutz.

Vivienne Westwood setzt sich für Julian Assange ein.

2005 protestierte sie mit ihrem entworfenem „Ich bin kein Terrorist. Bitte nehmt mich nicht fest.“– T-Shirt gegen die Verschärfung des Anti-Terror-Gesetzes in Großbritannien. Westwood arbeitet eng mit der Tierschutzorganisation PETA zusammen und setzt sich mit großzügigen Spenden und Protesten für den Erhalt der tropischen Regenwälder ein.

Vivienne Westwood setzt sich auch gegen den Klimawandel ein.

Um mit Vivienne Westwoods Worten abzuschließen: “Buy less. Choose Well. Make it last. Quality, not quantity.“