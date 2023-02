/ Sarah Leuchtenberg / Bild: Shutterstock / Pakawat Suwannaket

Ein Kilogramm Haare kann bis zu acht Liter Flüssigkeit aufsaugen. Die Organisation “Hair help the Oceans” will dieses Potenzial nutzen.



Sarah Leuchtenberg über die Haare als Reinigungsmittel

Immer wieder passieren Unfälle, bei denen Rohöl in die Meere gelangt. Unsere abgeschnittenen Haare können dabei helfen, das Öl aufzusaugen und die Verschmutzung zu mindern. Auch bei Verunreinigungen durch Sonnencreme, Benzin oder Mikroplastik, können Haare als Filter dienen.