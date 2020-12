Eine Fusion aus Musiker:innen

/ Joely Krabel / Bild: Shutterstock

Wer den Begriff “Supergroup” hört, denkt vielleicht zuerst an eine Gruppe Superhelden, wie bei den Avengers. Aber auch in der Musikwelt existiert der Begriff. Ganz so wortwörtlich wie bei Marvel ist das Ganze jedoch nicht immer zu verstehen.

Noah Weiland, Tye Trujilo, und London Hudson. Namen, die Musikfans seltsam bekannt vorkommen. Das sind die Söhne der Rock-Legenden Scott Weiland von den “Stone Temple Pilots”, dem “Metallica”-Bassisten Robert Trujilo und von “Guns n‘ Roses”-Gitarisst Slash. Die drei Rocker-Sprösslinge haben sich zusammengeschlossen, um die Band “Suspect208” zu gründen. Da sind die Erwartungen bei Fans und Kritiker:innen natürlich hoch. Eine Art “Supergroup by association” quasi. Aber ist das überhaupt gerechtfertigt? Sollte man die drei Jungs nicht lieber nach ihren eigenen Leistungen bewerten und abwarten, bis sie ein ganzes Projekt rausgebracht haben, bevor man sie als die neuen Stars am Rockhimmel krönt?

Nicht jede Supergroup ist gleich super

Der Begriff “Supergroup” ist an sich sehr leicht erklärt. Das Merriam-Webster Wörterbuch definiert ihn als: “[…] rock group made up of prominent former members of other rock groups”. So einfach ist das Ganze dann aber doch nicht. Gruppen wie “Them Crooked Vultures” mit ehemaligen Mitgliedern aus Bands des Kalibers “Queens of the Stone Age”, “Nirvana”, und “Led Zeppelin” lassen sich wohl berechtigt als “Supergroup” bezeichnen.

„Queen of the Stone Age“ Konzert 2013 / Bild: Shutterstock

“Nick Cave and the Bad Seeds” waren sich bei der Namensfindung aber wohl bewusst, dass das Starpotenzial der Gruppe zu wünschen übrig lässt, wenn man bedenkt, dass nur Frontmann Nick Cave namentlich erwähnt wird. Aber auch bei hochkarätigen Namen kann der Begriff “Supergroup” fehl am Platz sein, wenn zum Beispiel die Musik selbst nicht gut ankommt und der Erfolg dauerhaft ausbleibt.

„Guns n‘ Roses“ Tour 2017 / Bild: Shutterstock

Im Gegensatz dazu haben Bands wie “The Raconteurs”, “The Postal Service”, und auch “Them Crooked Vultures” zwar durchaus solide Alben veröffentlicht, lassen bis heute aber alle auf Weiteres warten. Vielleicht ist das aber auch unvermeidbar, wenn so große Persönlichkeiten für längere Zeit zusammenarbeiten und auch gut miteinander auskommen müssen. Gerade bei Menschen wie Slash beispielsweise, der hat sich nach eigener Aussage schon 1996 mit seinem Frontmann Axl Rose so zerstritten, dass er die “Guns n‘ Roses” verlassen hat.

Die Geheimformel für Supergroups?

Im Endeffekt sind die besten Supergroups oft die, die man auf den ersten Blick gar nicht als solche erkennt. So schaffen es Gruppen wie “Run the Jewels” mit dem Rapper Killer Mike aus der „Dungeon Family“ und die “Foo Fighters” mit dem ehemaligen „Nirvana“-Schlagzeuger Dave Grohl, auf eigenen Beinen zu stehen und müssen sich nicht etwa auf den alten Lorbeeren ihrer ehemaligen Bands ausruhen.

Zum Abschluss hier noch unsere 3 besten Supergroup – Songs:

Toto – Africa

Eine Supergroup, die auf keiner 80´s Party fehlen darf, ist Toto. Mit ihrem Hit Africa haben sie sich bis heute in den Herzen und Gehörgängen von Fans verewigt. Es gibt wahrscheinlich kaum jemanden, der den Chorus nicht schon mal laut mitgegröhlt hat.

Boygenius – Souvenir

2018 war mit der Supergroup Kids See Ghost nicht nur für Hip Hop Fans ein gutes Jahr. Auch die Indie und Folk Größen Julien Baker, Phoebe Bridgers, und Lucy Dacus haben in diesem Jahr kollaboriert und bewiesen unter dem Namen “boygenius” mit ihrer gleichnamigen EP, dass sich drei große Persönlichkeiten nicht im Weg stehen müssen und tiefgreifende, bewegende Songs schreiben können.

Buena Vista Social Club – Chan Chan

Supergroups können nicht nur Genrebarrieren durchbrechen, sondern auch Kulturen übergreifen. So hat der amerikanische Gitarrist Ry Cooder 1996 ein Ensemble an kubanischen Musiker:innen versammelt, das die vor-revolutionäre kubanische Musik wieder aufleben ließ.