Ein Grund, stolz zu sein: unsere Alumni

/ Liv Ergang

Unsere Bewerbungsphase ist in vollem Gange! Noch bis zum 4. November könnt ihr uns von euch überzeugen. Bei uns arbeitet ihr einen Tag pro Woche als Redakteur*innen und werdet Mitglied in einem unserer Ressorts – so wie einst unsere Alumni!

Was haben der Rapper Fatoni, Willi Weitzel von Willi will’s Wissen und Phillip Walulis von Walulis sieht fern gemeinsam? Alle drei haben bei M94.5 mit ihre ersten journalistischen Erfahrungen gesammelt!

Die Liste von Menschen, die ihre ersten medialen Schritte bei M94.5 gemacht haben, ist lang. Und selbst denjenigen, die weder Radio noch TV oder Soziale Medien konsumieren, lacht Alumnus und Radiomoderator Jan Herold von 95.5 Charivari auf den Münchner Straßen von der Litfaßsäule an.

Zugegebenermaßen: Bei den oben genannten Alumni ist die M94.5-Erfahrung schon ein bisschen her. Aber auch bei frischen Mediaschool-Abgänger*innen läuft die Karriere bereits.

So haben zum Beispiel fünf junge ehemalige M94.5ler*innen nicht nur ihr journalistisches Talent bei uns im Sender entdeckt. Sie sind auch gute Freunde geworden und haben im letzten Monat ihr eigenes Unternehmen gegründet. Sebastian Heigl, der fünf Jahre bei M94.5 aktiv war, ist einer von ihnen. Hier erzählen er und Alumnus Sebastian Glathe, warum ihr euch bei uns bewerben solltet:

Sebastian Heigl über seine Zeit bei M94.5.

Dass ihr bei uns aber auf jeden Fall vorbeischauen solltet, wenn ihr Bock auf Medien habt, findet auch Yvonne-Christin Holzwart. Sie ist ebenfalls Alumna und ist mittlerweile Moderatorin bei der Rock Antenne. Sie ist sich sicher: Wer sich ausprobieren möchte und viele Freunde finden will, ist bei M94.5 am richtigen Ort:

Yvonne-Christin Holzwart verrät, wieso ihr euch bei M94.5 bewerben solltet.

Du willst auch in ein paar Jahren zu den stolzen M94.5-Alumni gehören? Dann bewirb dich jetzt hier!