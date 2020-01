DIE M94.5 BOAZNGAUDI MIT FLOATING NUTSHELLS

/ Emelie Hollmann / Bild: Gili Feigenbaum, Nicole Albrecht

Die Boazngaudi – ein wahres M94.5 Schmankerl – steht wieder vor der Tür. Am Donnerstag, den 30. Januar sorgt „Floating Nutshells“ für die Gaudi im Maxe Belle Spitz.

DAS KONZEPT

Eine Boazn – das ist eine etwas heruntergekommene Bar, die noch den Rauch vergangener Jahrzehnte atmet. Für den einen ist es Schlupfloch, für den anderen einfach das Bierlokal am Eck. Zueinander finden die Münchner in der Erkenntnis, dass man dort immer eine Mordsgaudi erleben kann – oder anders ausgedrückt: einen anekdotenreichen Abend. M94.5 sucht regelmäßig die besten Boazn der Stadt raus und stellt euch dort am Donnerstagabend eine Band aus dem Münchner Umkreis vor, die ihr auf dem Radar haben solltet. Und weil das Wochenende noch teuer genug wird, gibt’s das Ganze komplett umsonst.

DIE BAND

Floating Nutshells- das ist Münchner Alternative-Rock von Ferdinand, Leon und Elham. Das junge Trio zeigt, wie wandelbar Rockmusik sein kann: In ihren Songs treffen heavy rock riffs auf emotionale Balladen. Gerade in ihrer jüngsten EP „Afraid & Aquiver“ ist schon auch mal der ein oder andere Love- und Breakup-Song dabei. Wie sich das Ganze dann live anhört, könnt ihr am Donnerstag, den 30. Januar auf der Boazngaudi erleben.

Floating Nutshells – No More (Official Video)

DIE BOAZN

Maxe Belle Spitz – Kartenfreunde wissen natürlich, was das ist: Das ist das beste Blatt, das man beim bayerischen Kartenspiel Watten auf der Hand haben kann. Trümpfe hat das Maxe Belle Spitz tatsächlich einige vorzuweisen: Gegenüber vom Cord Club in der Sonnenstraße ist es mitten in der Stadt platziert und ist mit seinem Hintereingang so gut versteckt, dass es noch nicht jede*r kennt. Drinnen herrscht eine Atmosphäre, die sich irgendwo zwischen der Discokugel mitten im Raum und den Hirschgeweihen an den dunklen Wänden einfangen lässt: wohlige Wohnzimmeratmosphäre mit der Option auf einen wilden Abend. Ob der Abend mit Schädel endet oder ihr einfach ein gutes Live-Konzert mitnehmt, entscheidet ihr. Das Maxe Belle Spitz hat Donnerstag bis drei Uhr geöffnet, los geht’s mit der Boazngaudi ab 20 Uhr.

HARD FACTS

Floating Nutshells spielt am Donnerstagabend, 30. Januar, im Maxe Belle Spitz. Eintritt ist frei. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr.