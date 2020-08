Die beste Medizin ist immer noch Musik

/ Johanna Schallermayer / Bildquelle: Factory 92

Musikerin und Ärztin zugleich: Gordi macht vor, wie Multitasking geht. Und das mit erst 27 Jahren. Im Videocall hat Gordi M94.5 verraten, wie sie ihr Leben auf die Reihe bekommt und warum sie in ihrem zweiten Album ihre Gefühle verarbeitet.

Helfen, wo Hilfe gebraucht wird

Gordi ist eine Musikerin der besonderen Art. Neben der Musik studierte sie Medizin. Derzeit arbeitet sie auch als Ärztin in ihrer Heimat Australien. Sie sagt im Interview, dass ihr beide Bereiche ähnlich wichtig sind. Manchmal könne sie diese auch verbinden, indem sie Musik für ihre Patienten macht. Erstaunte Gesichter seien da keine Seltenheit, so Gordi.

Gordi – Extraordinary Life (Official Video)

„Our two skins“

Ihr neuestes, zweites Album „Our two skins“ entstand während der Coronazeit. Ihre Musik gleicht sehr dem Sound von Bon Iver, mit dem sie auch schon zusammenarbeitete. 2020 sollte sie auch mit Bon Iver auf Tour gehen, aber daraus wird coronabedingt nichts. Auf „Our two skins“ konnte sie sich instrumentell nicht so ausleben. Das Album ist sehr minimalistisch gehalten, denn es wurde in einem kleinen Studio in einem Bauernhof – ohne viel Equipment. Aber das hat dem Album nicht geschadet: Auch ohne viele Instrumente entstand ein ganz besonderer Vibe.

Gordi – Volcanic (Official Video)

Echte Gefühle in ein Album gepackt

Dieses Jahr war für Gordi sehr aufwühlend, wie sie selbst sagt. Das Album bekommt durch die Lyrics einen sehr emotionalen Touch. Liebeskummer, Selbstfindung und Isolation haben Gordi sehr beeinflusst. In Titeln wie „Unready“ oder „Hate the world“ packt sie alle ihre Gefühle in die Musik. Das Album wirkt nicht gekünstelt, sondern Hörer*innen bekommen einen ungeschönten Einblick in Gordis Leben.

Gordi – Sandwiches (Official Video)

Und nach Corona?

Wegen der abgesagten Amerika- und Europatour sitzt Gordi derzeit bei sich Zuhause in Australien. Für ein weiteres Album fühlt sie sich noch nicht bereit, aber Inspiration für neue Songs gibt es schon. Gordi hofft, dass sie bald wieder live Musik machen kann. Bis dahin können sich ihre Fans (und die, die es noch werden wollen) in die Gefühlswelt der Australierin stürzen und ihren ehrlich gemachten Sound genießen.