Der Favoritenrolle endlich gerecht werden

/ Finn Widmann und Markus Lenhardt / Bild: EHC Red Bull München / City-Press GmbH

Es geht um die Führung in der Serie für den EHC Red Bull München. Das dritte Spiel ist ein Indikator dafür, welche Mannschaft es in die nächste Play-off-Runde schaffen kann, denn Spiel vier ist für eine ein definitiv K.O.-Spiel in der Best-of-Five Serie gegen die Düsseldorfer EG.

Eigentlich gehen die Münchner als klarer Favorit in die Serie gegen Düsseldorf. Doch in der letzten Partie haben die Düsseldorfer gezeigt, welche Qualitäten in ihren stecken. In der heimischen Eishalle hat die EG Düsseldorf dem EHC schon im ersten Spielabschnitt einige Strafen aufgezwungen, trotzdem ist Spiel zwei erst in der Overtime entschieden worden. Auch wenn die Münchner als Favorit in das dritte Aufeinandertreffen gehen, haben die Nordrhein-Westfalen also auf jeden Fall Chancen.

Die besten Chancen habt ihr heute auf jeden Fall mit dem M94.5-Liveticker!