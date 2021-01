/ Jaya Mirani

Moritz Moll im Interview

Wie ist es, ein Malereistudium während einer Pandemie zu Ende zu bringen? In einem Gespräch mit Phase K-Moderatorin Jaya Mirani erzählt der angehende Künstler Moritz Moll von seiner Ausbildung an der Kunstakademie in München, was ihn aktuell inspiriert und wie er der Zukunft entgegenblickt.