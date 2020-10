Das Gestern vergessen

Genau dafür sorgen die drei Jungs von Matija. Das Münchener Trio bringt mit seinem neuen Album „beybeyskiesofyesterday“ Musik auf den Markt, die von negativen Erlebnissen ablenkt und die die Positiven noch besser macht.

Matija im Interview

Kennengelernt haben sich die drei schon in der Schule – genauer in der Schulband. Nach dem Abi dachten sich Matija Chlupacek, Jan Salgovic und Sami Salman dann, „das wollen wir beruflich machen“. Gott sei Dank. Denn ansonsten müssten wir jetzt auf die einzigartige Musik von Matija verzichten.

In einigen Songs auf dem neuen Album sind französisch-sprachige Elemente vorhanden. Das hat einen ganz bestimmten Grund:

Ich bin sehr gerne in Frankreich, vor allem auch in Paris. Wir haben da schon einmal ein Musikvideo gedreht. Ich bin sehr großer Fan von der Sprache und auch von der Musik. Da ich selber auch viel Französisch spreche, haben wir uns irgendwann gedacht, warum nicht auch mal in unsere Musik einbauen?

Matija Chlupacek – Sänger und Gitarrist von Matija