Beten am Boden der Bibliothek

/ Lea Wörner / Bild: Shutterstock/MIA Studio

Habt ihr schon mal muslimische Studierende in den Bibliotheksräumen der Universität beten sehen? M94.5-Redakteurin Lea Wörner hat das kürzlich in einem Kopierraum der LMU erlebt. Im Gespräch mit Moderator Philip Moser berichtet sie, warum Gebetsräume bzw. Räume der Stille an Münchner Hochschulen so wichtig sind. Dafür hat sie mit Moritz Emmelmann, Gastwissenschaftler in der evangelisch-theologischen Fakultät der LMU, und Emre Sahin, Vorstandsvorsitzender der Muslimischen Studenteninitiative an der TU München, gesprochen.