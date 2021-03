Antirassistische Selbstbezeichnungen – Interview mit Prof. Dr. Christoph Decker

Das neue IGTV-Format macht:wort erklärt Begriffe und deren Kontext, um den Wortschatz hin zu einer diskriminierungsfreien Sprache zu erweitern. In Folge 09 geht es um Antirassistische Selbstbezeichnungen. Warum ist es wichtig, sie auch als nicht betroffene Person zu verwenden? M94.5 gibt einen Überblick.

Prof. Dr. Christoph Decker. Professor für Amerikanistik an der LMU, erklärt im Gespräch mit M94.5:

Prof. Dr. Christoph Decker sagt dazu:

„Viele Trendbegriffe für kulturelle Gruppen, die in den USA entstanden, sind in der Vergangenheit in Deutschland übernommen worden, beispielsweise die Hippies, aber auch die Yuppies, Boomer, Millennials oder die Generation X. Für Protestbewegungen im engeren Sinn ist das nicht immer so einfach, da sie anders als bei Generationenbegriffen spezifischer auf die betroffenen Menschen bezogen sein müssen. Wenn in den USA der Begriff People of Color verwendet wird, muss die Geschichte der Sklaverei mitbedacht werden. Benutzt man den Begriff in Deutschland oder in Europa, lässt er sich zwar auf die Kolonialgeschichte beziehen, aber nicht auf die Spezifik des amerikanischen Systems der Sklaverei. Es kann daher sein, dass die Begriffe für politische Anliegen weniger wirksam sind, auch wenn ein grundsätzliches Gefühl der solidarischen Verbundenheit besteht.“