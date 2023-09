ANDERS AUF EINEN BLICK (18/09 – 24/09)

/ Jule Sand / Bild: M94.5 / Marius Antonini

Wir Redakteur:innen von M94.5 arbeiten immer tagesaktuell. Über die Woche hinweg sammeln sich dabei sehr viele spannende Themen an. Der Weekend-Newsletter fasst die wichtigsten auf einen Blick für euch zusammen.

So schnell geht’s und es ist schon wieder Freitag – und die erste Wiesn-Woche vorbei. Ich hoffe ihr habt alles gut und ohne Verluste überstanden und seid ready fürs Wochenende. Zeit, die letzte Woche nochmal Revue passieren zu lassen.

Natürlich haben wir auch wieder ein paar Event Tipps fürs kommende Wochenende. Die findet ihr, wenn ihr runterscrollt.

ALLES, WAS UNS DIESE WOCHE BEWEGT HAT…

Wie bereits angesprochen: seit letztem Samstag hat die Wiesn wieder ihre Tore für zahlreiche Besucher:innen geöffnet. Manche freuen sich, dass es wieder stattfindet, für andere ist es die reinste Hölle. Unser Redakteur Benjamin Müller hat sich damit beschäftigt, wie sich München für den Ausnahmezustand aufgestellt hat.

Putin muss weg, findet der St. Petersburger Ökonom Nikita Juferew, der inzwischen in

Deutschland lebt. In einem Artikel in der ZEIT vom 16. Juli 2023, macht Juferew den Vorschlag, der Westen solle Russlands Oligarch:innen ein Angebot machen: Ist Juferews Vorschlag realistisch?

Und welche Folgen könnte das für Russland, die Ukraine und den Angriffskrieg nach sich ziehen? Darüber sprechen in der neuen Ausgabe von M94.5 TO GO die Redakteur:innen Arina und Luis.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden

Neues Semester, neue Motivation! Nicht nur im Kopf tut sich nach den langen Semesterferien endlich wieder was, auch der Körper will wieder bewegt werden. Statt viel Geld für eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft auszugeben gibt es für Studierende in München zahlreiche günstigere Angebote. Neben dem Zentralen Hochschulsport bietet die Stadt viele kostenlose Möglichkeiten für Bewegung im Freien. M94.5-Redakteurin Luise Otto stellt euch vier Angebote für unter 15€ vor.

UNSER ALBUM DER WOCHE

Sie ist dort groß geworden, wo wir die Gegend oft nur aus Astrid Lindgren Büchern kennen und Kinder bei IKEA abgegeben werden: in Småland in Schweden. Dottie Anderson gilt als großes Newcomer-Talent in der Indie-Szene. Heute hat sie ihre erste EP releast – Drinking Gasoline. M94.5 Festival-Reporter Simon Fischer hat sie auf dem Reeperbahn-Festival in Hamburg zum Interview getroffen.





Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden. Inhalt laden Unser Album der Woche: Drinking Gasoline von Dottie Andersson

MIT M94.5 DURCH DAS WOCHENENDE

Freitag: Tradition trifft auf Moderne

Diesen Freitag ist es soweit: Im SUBSTANZ findet der erste Festbier-Supernova statt. Dabei treffen Indie-Hymnen auf Wiesn-Hits. DJ Armin Linder legt auf – und das überwiegend von Vinyl. Alle, die diese Premiere nicht verpassen wollen, sollten ab 21 Uhr im SUBSTANZ vorbeischauen. Der Eintritt ist frei.

Sonntag: Entspannter Marktbummel über die Bauernmarktmeile

Frisches Obst und Gemüse, Fleisch, Milchprodukte, Korb- und Leinenartikel. Das bieten über 75 Direktvermarkter:innen aus ganz Bayern am Sonntag auf der Bauernmarktmeile an. Von 10 Uhr bis 17:30 Uhr können Besucher:innen auf dem Odeonsplatz und der Ludwigstraße die heimischen Produkte probieren und kaufen. Vor der Feldherrenhalle könnt ihr euch über die bayerische Landwirtschaft informieren – oder ihr kommt selbst mit den Bäuer:innen ins Gespräch.

Sonntag: Musikalische Klänge auf der Wiesn

Wer zur Oktoberfestzeit einfach nicht ohne Wiesn kann, sollte sich am Sonntag um 11 Uhr das Platzkonzert anhören. Das findet seit 1985 traditionell jeden zweiten Sonntag der Wiesn statt. Ca. 300 Musiker:innen der Festzeltkapellen spielen zusammen die bekanntesten Lieder und Märsche der Wiesn. Dirigiert werden sie von Münchner Prominenten, darunter auch OB Dieter Reiter oder Wiesnchef Clemens Baumgärtner. Es gibt aber auch was zu sehen: Schuhplattlergruppen treten als Gäste auf.

Das war’s von uns für euch. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin: haut rein, genießt das Wochenende und ne gute Zeit.

Eure Jule 🙂