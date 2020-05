Hast du Lust mit deiner Band im Feierwerk zu spielen?

Running For The Best

/ Lena Gerber / Bild: Running For The Best

Auch dieses Jahr können junge Musiker*innen aus München am Bandwettbewerb Running For The Best teilnehmen und ihr Talent auf den, im Landkreis verteilten, Bühnen beweisen. Beim Kreisjugendring München-Land könnt ihr euch alleine, als Duo oder gleich mit eurer Punk Band bewerben – Hauptsache ihr seit unter 27.

Spielt euch in die nächste Runde

Beim Running For The Best spielt ihr erst in einer Vorrunde in einem Jugendzentrum im Landkreis München und könnt euch dort fürs Finale im Münchner Feierwerk qualifizieren. Am 01. Mai 2021 dürfen die Gewinner*innen der finalen Runde dann auf dem laut.stark Festival auf dem Marienplatz auftreten.

Die Gewinnerband Mad River beim Finale im Feierwerk (Bild: Running For The Best)

Mehr als nur Erfahrung zu gewinnen

Am wichtigsten ist natürlich die Erfahrung. Ihr könnt vom Feedback der Jury profitieren, die in der Vorrunde und beim Finale dabei sind. Das auf der Bühne stehen selbst ist auch schon Erfahrung, vielleicht ist es sogar euer erster Auftritt vor Publikum. Auch nach dem Wettbewerb gibt es noch mehr Gelegenheit zum Lernen. Wenn ihr es ins Finale geschafft habt, dürft ihr zusammen mit den Anderen an einem Musik-Worshop-Wochenende teilnehmen. Um euch noch mehr zu ermöglichen, stellt das Musikhaus Hieber Lindberg Gutscheine im Wert von insgesamt 800 Euro für die Finalist*innen zur Verfügung.

Wir freuen uns auf euch! Unter www.runningforthebest.de könnt ihr euch noch bis zum 01. Juli bewerben.