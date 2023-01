Pflegeausbildung – Zwischen Belastung und Erfüllung

/ Elisa Fabich / Bild: M94.5

In der Politik und in den Medien wird schon seit längerem von einem Pflegemangel gesprochen. Dennoch werden Abzubildende in der Pflege bei dieser Debatte außen vorgelassen. Die Pflegeschüler: innen sind aber genauso wichtig, denn sie müssen den Fachkräftemangel ausgleichen.

In den letzten Jahren hat sich einiges in der Ausbildung getan. Trotzdem existieren immer noch viele Probleme. Simone Heigl und Sara Ritterbach Ciuró haben zu diesem Thema recherchiert und erzählen in dieser Folge Fußnoten davon.