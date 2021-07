Zurück aus der langen Pause

/ Eline Hustert / Bild: Munich Rocks

Nach langer Wartezeit ist es wieder so weit, Konzerte können langsam aber sicher wieder stattfinden. Natürlich gehört zu diesem Sommererwachen auch Munich Rocks! Am Donnerstag den 22. Juli 2021 geht die Plattform für Münchner Bands in die 52. Runde, mit drei Bands, die es wirklich in sich haben.

Sweetlemon

Hinter dem Duo Sweetlemon aus München stecken die beiden Schwestern Lena und Sophie Haslberger. Die beiden verbindet ihre Leidenschaft für die Musik auch, wenn sie unterschiedliche musikalischen Tendenzen haben: Lena zieht es mehr in Richtung Indie-Pop, während Sophie eher von Jazz & Soul angezogen wird. Die Verbindung der beiden Stile macht die Musik von Sweetlemon so besonders. Der beste Beweis für die jahrelange Erfahrung: Ihre neueste Single “All She Had”.

LOVEMEN

Hinter diesem Bandnamen steckt nicht nur das Lebensmotto vieler Menschen, sondern auch das 80s Disco-Pop Trio LOVEMEN gefüllt mit einer fantastischen Lebenslust und rhythmischen Beats. Songs die einen unmittelbar zum Tanzen auffordern. Maximilian, Manfred und Lukas bieten Optimismus, Discokugeln und Enthusiasmus. Eine wunderbare Gute-Laune-Kombo. Um euch ein wenig einzustimmen, könnt ihr schonmal in den Livestream aus dem Werksviertel reinschauen:

Rosa Blut

Natürlich dürfen in der Auswahl für den 22.07 die deutschsprachigen Tracks nicht fehlen! Dafür sorgt die Münchner Rock’n’Roll Band Rosa Blut. Pop gemischt mit ein bisschen Blues und Soul sowie ganz viel Liebe. So bieten uns Robert und Stefan die perfekte Mischung. Die beiden haben sich übrigens am anderen Ende der Welt gefunden, obwohl sie beide Münchner sind. Nach nächtelangen Jam-Sessions stand fest: musikalisch passen Sie wie die Faust aufs Auge.

Corona nicht vergessen

Damit alles Corona-konform abläuft, müssen die Tickets vorab über München Ticket reserviert werden. Aufgrund der bestehenden Hygiene- und Abstandsregelungen wird die Veranstaltung bestuhlt stattfinden. Ihr könnt dann max. als 4er-Gruppe zusammensitzen. Eure kostenlose Einlassberechtigung kriegt ihr unter folgendem Link:

https://www.muenchenticket.de/…/MUNICH-ROCKS-Fun-For-Free

Munich Rocks am 22. Juli 2021 in der Muffathalle.

Einlass: 20.00 Uhr

Beginn: 20.30 Uhr

Eintritt: FREI