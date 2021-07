Wie sollte ich reagieren?

/ Finn Widmann / Bild: Shutterstock

Pöbelei und Diskriminierung gehören leider zu unserem Alltag. Wie wir in der Öffentlichkeit damit umgehen sollen, wissen viele von uns allerdings nicht. Zivilcourage zu zeigen und einzuschreiten, da gehört jede Menge Mut dazu. Harald Damskis vom Münchner Verein für Zivilcourage für ALLE hat einige Tipps für Personen in Situationen, in denen wir gerne einschreiten würden, aber nicht wissen, wie.







5 Tipps zu Zivilcourage