Wie du Afghanistan und Afghanischen Menschen jetzt helfen kannst

Für Millionen Afghan:innen wird der schlimmste Alptraum wahr. Die Taliban haben nach 20 Jahren wieder das Land eingenommen, das sie nun das islamische Emirat nennen. Die Gefühle, die die Bilder aus Afghanistan erzeugen, sind erschütternd. Was du tun kannst, um Afghanischen Menschen jetzt zu helfen, erfährst du hier.

Alles was Menschenrechtsaktivist:innen und Nichregierungsorganisationen in den letzten Jahren mühsam auf die Beine gestellt haben, droht zu zerfallen. Die Arbeit der Hilfsorganisationen vor Ort ist im Moment riskanter denn je. Doch trotz großer Gefahr, setzen einige Vereine ihren Einsatz fort. Welche sind das und wie kann man sie unterstützen?

Afghanischer Frauenverein e.V.

Der Afghanische Frauenverein in Hamburg fördert gezielt Frauen und Kinder und setzt sich gegen ihre Unterdrückung ein. Sie unterstützen Projekte in ländlichen Gebieten wie Ghazni und Kunduz. Dabei liegt der Fokus auf den Bereichen Trinkwasser- und medizinische Versorgung sowie Aus- und Weiterbildung von einheimischen Afghan:innen. Während die Hilfsprojekte in Kabul aktuell pausieren, laufen sie außerhalb der Hauptstadt weiter. Um den Verein vor Ort zu unterstützen, kann hier gespendet werden.

Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte

Das Patenschaftsnetzwerk hat das Ziel, afghanische Ortskräfte bei ihrem Start in Deutschland zu helfen. Die Ortskräfte haben sich für die deutschen Soldat:innen vor Ort eingesetzt und nahmen es in Kauf, zur Zielscheibe der Taliban zu werden.

„Wir tragen diese Verantwortung den Menschen gegenüber, die für uns und für unsere Ziele ihr Leben riskiert haben.“ Aus der Website des Patenschaftsnetzwerkes

Neben finanzieller Unterstützung werden Mentor:innen und Pat:innen gesucht, die ehemaligen afghanischen Mitarbeiter:innen der Bundeswehr als Ansprechpartner:innen zur Seite stehen.

Medica Mondiale

Frauen und Mädchen stecken aktuell in großer Gefahr – insbesondere Frauenrechtsaktivist:innen, die in den letzten 20 Jahren für Frieden und Frauenrechte gekämpft haben. Die Frauenrechts- und Hilfsorganisation Medica Mondiale ruft angesichts der aktuellen Lage in Afghanistan zur sofortigen Evakuierung der Aktivist:innen auf.

Refugee Law Clinics Deutschland e.V.

In ganz Deutschland gibt es aktuell ca. 30 Refugee Law Clinics. Dahinter steckt ein im September 2016 gegründeter Zusammenschluss studentischer Rechtberatungen auf dem Gebiet des Migrationsrechts. Studierende bieten also unter anderem kostenlose Rechtsberatung für Geflüchtete an. Ihr Angebot erstreckt sich auch auf Begleitungen zu Behörden und Weitervermittlung von Mandat:innen an geeignete Beratungsstellen. Ihr Leitbild ist die „rechtstaatliche Fairness im Umgang mit allen Menschen“. Informationen, wie der Verein in München unterstützt werden kann, gibt es hier.