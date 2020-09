The Masked Singer

Die Band „Sault“ kündigte diese Woche mit einer Art musikalischen Sneak-Preview über Instagram ihr viertes Album an. Damit befeuern sie das Mysterium, das sich um sie gebildet hat. Denn keiner weiß, wer hinter „Sault“ steckt. Da sind sie im Musikbusiness nicht die Einzigen.

In der Musikbranche sind Suprise-Releases an sich nichts Außergewöhnliches. Das letzte Album von Childish Gambino, 3.15.20, kam zum Beispiel ohne große Vorankündigungen im März 2020 heraus.

Im Fall von Sault passt die Geheimniskrämerei perfekt ins Konzept. Schon ihre ersten drei Alben haben sie nicht vorangekündigt. Aber nicht nur um ihre neuen Alben macht die Band ein Geheimnis, sondern auch um ihre Identität an sich.

Von Sault ist rein gar nichts bekannt. Seit sie 2019 auf der Bildfläche erschienen sind – ohne sich tatsächlich blicken zu lassen – gibt es wilde Spekulationen um ihre Zusammensetzung. Dabei ist noch nicht mal ganz klar, wie viele MusikerInnen an Sault beteiligt sind.

Eigentlich ist das Label Forever Living Originals, bei dem Sault unter Vertag stehen, der einzige Anhaltspunkt. Die einzigen anderen Künstler, die bei dem Label sind, stehen „unter Verdacht“ an Sault beteiligt zu sein. So sollen die US-amerikanische Rapperin Kid Sister und die britische Soulsängerin Cleo Sol angeblich an dem Projekt mitwirken. Von offizieller Seite gibt es jedoch keine Äußerungen dazu.

Da die meisten MusikerInnen aber nicht komplett im Hintergrund bleiben möchten, sondern gerne auch auf einer Bühne vor ihren Fans auftreten, hilft oft nur eines: Verkleiden. Oder zumindest eine Maske tragen. Meistens kommt dann aber doch irgendwann ans Licht, wer hinter den Kostümen steckt.

Freiwillig enttarnt oder Album-Promotion?

Besonders gern scheinen Rapper sich mit einer Maske auszurüsten. Neben den Masken von Marsimoto und Lance Butters ist die silberne Totenkopfmaske von Sido eine der bekanntestes Rappermasken in Deutschland. Anfang der 2000er Jahre trat er nur mit Maske auf. Die Enttarnung wollte er sich aber nicht von den Medien nehmen lassen. 2005 nahm er bei einem Live-Auftritt vor laufenden Kameras seine Maske ab. Seitdem weiß jeder, dass hinter dem Rapper mit den harten Texten ein gar nicht so gefährlich aussehender Paul Würdig steckt.

Seit Juli wird gerätselt, ob Cro mit seinem Rapper-Kollegen gleichzieht. Auf seinen Social Media Seiten postete er ein Video, in dem er seine Maske begräbt. Im August dann gab es vom Panda neue Posts, aber diesmal in einer grimmigen Maske mit Yoda-Ohren. Wie es scheint, gibt es von Cro also doch keine Enthüllung. Der Maskenwechsel ist wohl eher nur gut geplante Werbung für ein neues Album.

Tarnung als Schutz vor Öffentlichkeit und Regierung

Nicht nur Rapper verschleiern gerne ihre Identität, sondern auch am Ballermann haben die Bühnenkostüme nicht nur etwas mit schlechtem Geschmack zu tun. Mickie Krauses Perücke soll sein Privatleben schützen, damit er auf Mallorca ungestört unterwegs sein kann. Bei einem Promi-Fußballspiel, bei dem Geld für einen guten Zweck gesammelt wurde, entblößte Lukas Podolski die echte Frisur von Krause. Mitten im Spiel zog Podolski einfach an der Perücke. Unter den Filzhaaren versteckt sich eine fast schon enttäuschend langweilige Kurzhaarfrisur.

Deutlich problematischer war ihre Enthüllung für die Maskenträgerinnen der Medienkunst-Gruppe Pussy Riot. Ihre Sturmhauben sollten sie eigentlich vor der russischen Regierung schützen, da sie in ihren Programmen regierungs- und religionskritische Äußerungen machen. Seit 2012 sind die Gesichter von drei Aktivistinnen der Gruppe bekannt. Nach einem Punk-Gebet in der Christ-Erlöser-Kirche wurden sie verhaftet und anschließend zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Trotzdem sind sie heute weiterhin aktiv.

Pussy Riot-Konzert 2018. Nadeschda Tolokonnikowa performt ohne Sturmmütze – sie war 2012 unter den Inhaftierten.

Who’s next?

Auch wenn viele KünstlerInnen, die ursprünglich mit Masken und Schminke versucht haben sich der Öffentlichkeit zu entziehen, mittlerweile bekannte Gesichter sind, gibt es noch einige Musik-Geheimnisse zu lüften. Neben Sault, sind auch die Gesichter des Daft Punk-Duos noch nicht wirklich bekannt. Und auch von Pussy Riot kennen wir noch nicht alle Gesichter – aber das ist wahrscheinlich in diesem Fall auch besser so.