Das Eurovision Song Contest Spezial

The List

/ Andre Wengenroth / Bild: Torben Struck

Am Samstag, den 14. Mai, geht es wieder zur Sache: Der 66. Eurovision Songcontest öffnet in Turin seine Pforten (die Älteren unter uns kennen das noch als „Grong Prie dö la Schongsong“ oder so ähnlich).

Der große internationale Musikwettbewerb erreicht inzwischen fast 180 Millionen Fernsehzuschauer:innen weltweit. Ein Grund für uns, dem „ESC“ eine Sondersendung von „The List“ zu widmen.

Denn seien wir doch mal ehrlich: Auch, wenn uns die Musik nicht taugt, die Punktevergabe ist immer ein großer Spaß…außer in Deutschland vielleicht.

Aber stimmt der Mythos „Germany: 0 Points!“ überhaupt? Wer ist wirklich am häufigsten auf dem letzten Platz gelandet? Und welches Land war bisher am erfolgreichsten? Und warum verdammt noch mal sind die Schweden so stark?

Diese und andere Fragen beantworten euch Struck & Schwede zusammen mit Andre Wengenroth am Freitag, den 13. Mai, ab 21 Uhr. Außerdem gibt es die coolsten Songs, die irrsten Statistiken und abgefahrensten Anekdoten der ESC-Geschichte – von 1956 bis heute.

Also einschalten, sonst gibt´s zero poäng!