Sehnsucht nach Tankstellen-Kaffee

Hinter der Band Wyvern Lingo stecken Caoimhe Barry, Karen Cowley und Saoirse Duane. Aufgewachsen im ost-irischen Bray, nicht weit von Dublin, lernten sich die drei schon im Kindesalter kennen und machten früh gemeinsam Musik. 2018 erschien ihr self-titled Debut-Album – ihre Single „I Love You, Saidie“ wurde zum regelrechten Radio-Hit. Jetzt melden sie sich endlich mit neuer Musik zurück!

Karen Cowley von Wyvern Lingo im M94.5-Interview

Recording in Berlin

Knapp zwei Jahre nach dem Release ihres ersten Albums veröffentlichten Wyvern Lingo am 26. Februar diesen Jahres ihr zweites Album „Awake You Lie“, eine musikalische Auseinandersetzung mit Gefühlen von Selbstzweifeln und Unsicherheiten. Die Band zog Ende 2019 nach Berlin und produzierte dort die Songs des Albums, kurz bevor im Frühjahr 2020 die weltweite Corona-Pandemie ausbrach. Sie mussten ihre neue Heimat nach nur kurzer Zeit wieder verlassen und gingen zurück nach Irland, das Album haben sie dann in Dublin fertig gestellt.



Wyvern Lingo – Only Love Only Light

In der Ruhe liegt die Kraft

Im Interview mit M94.5 erzählt Karen, dass Corona trotz allen Schwierigkeiten auch positive Effekte für die Band mit sich brachte: Sie verspürten keinen Druck im Hinblick auf den Release, Deadlines spielten plötzlich keine Rolle mehr und so fügte sich das Album ganz in Ruhe zusammen. Der Albumtitel, eine Referenz zum klassischen „Wachliegen“ mitten in der Nacht, passt irgendwie gut in diese von Unsicherheit geprägte Pandemiezeit, obwohl die Songs vorher entstanden sind. Laut Karen hatten die drei länger über den Namen nachgedacht, bis sie sich dann für „Awake You Lie“ entschieden haben. Das sind nämlich Lyrics aus ihrem Song „Aurora“, der von Trennungsschmerz handelt.

You know, break-ups are hard. It really hits you, I think, when you‘re going to bed alone at night, that feeling of being really, really lonely. And [Awake You Lie] made so much sense, because all of the songs are about that feeling of anxiety or uncertainty Karen Cowley im M94.5-Interview

Sandkastenfreundinnen

Die Mädels von Wyvern Lingo haben eine sehr enge freundschaftliche Verbindung zueinander, was sich auch auf ihr kreatives Zusammenarbeiten auswirkt. Beim gemeinsamen Musik Machen verstehen sie sich untereinander oft ohne Worte.

What makes the group special is that we really understand each other. Sometimes we [each] show up with songs that are really similar, thematically and sometimes lyrically. Karen Cowley im M94.5-Interview

Und auch, dass jede von ihnen auf den Songs mit Vocals zu hören ist unterscheidet Wyvern Lingo von vielen anderen Bands: In ihrer Musik tauchen oft unglaublich schöne und verträumte Harmonien auf.



Wyvern Lingo – Sydney

Kaffee von der Tanke

Gegen Ende 2021 möchten Karen und ihre Bandkolleginnen am liebsten wieder vor Publikum spielen – ob die Pandemie Situation das zulässt, bleibt abzuwarten. Im Interview denkt Karen nostalgisch an ihren letzten Besuch bei M94.5 vor zwei Jahren zurück – sie vermisst es mit den Mädels „on the road“ zu sein und neue Leute kennenzulernen. Eine symbolische Erinnerung an die gemeinsamen Band-Termine in Deutschland: Der Geruch von Kaffee an den Tankstellen-Stopps. Apropos Getränk: Für alle, die zum Anhören des neuen Albums „Awake You Lie“ Bock auf einen Drink haben, auf ihrer Instagram Seite haben Wyvern Lingo ein paar fancy Cocktail-Rezepte gepostet. Cheers!