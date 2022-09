Die Königin und die Welt

/ Jonathan Brandis / Bild: shutterstock / Alessia Pierdomenico

Aus der ganzen Welt kommt nach dem Tod von Königin Elizabeth II. Anteilnahme. Aber auch Kritik wird laut, die sich vor allem gegen die Kolonialgeschichte des Vereinigten Königreichs richtet. Wie war die Beziehung zwischen der verstorbenen Regentin und den Ex-Kolonien?



Queen Elizabeth II. und die Ex-Kolonien

Wie eng die Beziehung des Vereinigten Königreichs zu seinen ehemaligen Kolonien ist, ist unterschiedlich. Insgesamt sind die Beziehungen heute aber freundschaftlich.

Das war noch nicht immer so. In den ersten Jahren ihrer Amtszeit war Queen Elizabeth II. mit einer gewalttätigen Auseinandersetzung konfrontiert. In Kenya tobte die Mau Mau Rebellion gegen die britischen Machthaber. Doch der königliche Einfluss auf die militärischen Entscheidungen war begrenzt.

Der Tod der Königin könnte nun republikanische Bewegungen stärken – und in Frage stellen, wie lange dort noch das Staatsoberhaupt aus der britischen Königsfamilie kommt.