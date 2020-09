Musikneuheiten: September 2020

/ Simon Kerber / Bild: Tambourhinoceros

Die schnellste Musikredaktion Münchens wählt jede Woche die besten neuen Songs für euch aus und bringt sie ins M94.5-Programm.

KW 37

Not Nemo – Dance With Me [Bakara Music]

girl in red – Rue [AWAL]

Adrianne Lenker – Anything [4AD]

Palace Winter – Won‘t Be Long [Tambourhinoceros]

Death Machine – Up [Celebration Records]

J.E. Sunde – Love Gone To Seed [Vietnam (Because Music)]

Zaatar.gov – To Jenny, Reservedly [Eigenvertrieb]

Belako – Sirène [BMG Rights]

Amilli – Green Eyes [MIGHTKILLYA]

Circa Waves – Lemonade (feat. Alfie Templeman) [Prolifica Recordings Ltd]

boy pablo – Rest Up [777 MUSIC]

Cosima Kiby – Summer Nights [Eigenvertrieb]

Landshapes – The Ring [Bella Union]

Royal Green – If Not For You [Eigenvertrieb]

Charlie Burg – Lancaster Nights [Fader Label]

Dan Croll – Honeymoon [Communion Group Ltd]

Sophie Hunger – Halluzinationen [Caroline Records]

Katzenheim – Bevor wir untergehen [Eigenvertrieb]

Declan McKenna – Rapture [Columbia]

Tricky – Running Off (feat. Oh Land) [False Idols]

Songs in fett laufen in unserer A-Rotation (drei- bis viermal täglich), normal geschriebene in der B-Rotation (ein- bis zweimal täglich).