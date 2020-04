Meta-Sitcom zum Wohlfühlen

/ Antonia Grahmann / Bild: © NBC

Wer in den USA an einem Community College studiert, hat in seiner Bildung noch was nachzuholen. Wer Community guckt, sieht Bildung und Leben, wie es sein könnte. Die kreative Comedyserie erzählt von der entstehenden Freundschaft sieben sehr unterschiedlicher Student*innen am „Greendale Community College“ und der Schwierigkeit, den eigenen Weg im Leben zu finden.

Mehr als nur „soap-y, relationship-y stuff“

Es ist die Originalität des Skripts und ihre Detailverliebtheit, die Community von anderen Comedy-Serien abhebt. Die Abenteuer der sieben Freund*innen wirken oft als stammten sie direkt aus der Fantasiewelt eines Kindes. Denn welche Schule erlaubt ihren Schüler*innen Paintball-Schlachten oder Kissenburgbauen für das Guinness Buch der Rekorde? Solche Szenarien werden dann mit vollkommener Ernsthaftigkeit zu Ende gedacht und enden zum Beispiel in dem Zweiteiler A Fist Full of Paintballs und For a Few Paintballs More. Das und die Gewissheit, dass die Freund*innen trotz aller Unterschiede immer wieder zueinander finden, macht Community zu einer echten Feel-Good-Serie.

Abed und Jeff in der Episode A Fist Full of Paintballs. Bild: © NBC

Viel von dieser Verspieltheit zeigt sich in der Figur Abed (Danny Pudi). Er hat Probleme in der sozialen Interaktion mit anderen und erklärt sich seine Welt lieber in den Strukturen, die er durch Fernsehen und Film gelernt hat. So behält er, trotz seiner Probleme, häufig am besten den Überblick. Von ihm stammt übrigens auch der Wunsch zu Beginn der zweiten Staffel:

„I’m hoping we can move away from the soap-y, relationship-y stuff and into bigger, fast-paced, self-contained escapades.” Abed Nadir, Community S2E1

Würde Abed Community sehen, er wäre nicht enttäuscht – einmal abgesehen vom “year of the gas leak”.

Six seasons… and a movie?

Mit diesem ominösen „gas leak year“ ist die vierte Staffel von Community gemeint, die einzige Staffel, die sehr schlechte Kritiken bekommen hat. In dieser Staffel fällt auseinander, was Community ausgemacht hat – und das vor allem, weil ihr Schöpfer Dan Harmon (auch einer der Macher von Rick and Morty) an dieser Staffel „wegen kreativer Differenzen“ nicht mitgewirkt hat. Als Harmon in der fünften Staffel wieder zurückkehrt, lässt er auch seine Figuren das letzte Jahr am Community College am liebsten vergessen und nur noch als „the year of the gas leak“ bezeichnen.

Obwohl Community von Anfang an positive kritische Resonanz bekommen hat, sind die Einschaltquoten vergleichsweise niedrig geblieben. Deswegen hat NBC immer wieder die Absetzung der Serie erwogen. Die engagierte Fangemeinde hat daraufhin den Hashtag #sixseasonsandamovie in Anlehnung an Abeds Wunsch für seine Lieblingsserie Cougar Town ins Leben gerufen. Ein Film lässt noch auf sich warten, die sechs Staffeln Community bieten dafür aber genug Material, um sich die Zwischenzeit zu versüßen.

Alle sechs Staffeln von Community lassen sich zur Zeit auf Netflix streamen.