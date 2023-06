Mehr für dein Studienerlebnis

/ Elmo Hüller / Bild: JMiks

Studieren. Besteht das nur aus Vorlesungen besuchen und in Bibliotheken für Klausuren lernen, oder geht da noch mehr? Wer sich sein Studierenden-Leben in München auch so wie im Film vorgestellt hat, kann diese Erfahrung ebenfalls an den Münchener Unis machen. Das Ganze geht oftmals kostenlos oder für nur ein paar Euros.

Möglichkeiten, wie ihr euch an der Uni engagieren könnt und kostenlose Angebote mitnehmt, seht ihr hier.

Angebote der Studierenden-Vertretungen (StuVe)

Sowohl die Studierendenvertretung der LMU als auch die TUM setzt dafür ein, dass es den Studierenden an nichts fehlt. Neben Informations- und Service-Diensten organisieren die Vertretungen etwa kostenlose Ausflüge in und um München, Film-Vorstellungen im eigenen Uni-Kino-Saal für ca. 3€, Kunst-Wettbewerbe, Debattierclubs, Theater- und Improvisationsgruppen, Chöre und Orchester, bei denen motivierte Studierende mitmachen können.

Hochschulgruppen der jeweiligen Universitäten beschäftigen sich zudem fakultätsübergreifend mit den unterschiedlichsten Themen: Von Nachhilfe und Naturschutz über Humanitäre Hilfe bis Weinkultur bieten sich hier viele Möglichkeiten, sich zu engagieren.

Angebote des Studierendenwerks

Universitätsunabhängig ist das Studierendenwerk in München dafür zuständig, Studierende zu Themen wie Wohnungssuche, Studienfinanzierung und Studienberatung zu unterstützen. Aber auch Workshops, Ausflüge, Führungen, Besichtigungen und Kurse stehen bei dem Studierendenwerk auf dem Programm. Für das Sommersemester 2023 sind Themen wie Nachhaltigkeit, Mentale Gesundheit oder Finanzen dabei. Eine Vielzahl der Angebote sind kostenlos oder nicht teurer als 5€.

Nützliche Tipps und Studi-Deals

Viele Unternehmen, Dienstleister und Medien bieten Studierenden besondere Angebote an, welche für einen bestimmten Zeitraum oder für die Dauer des Studiums kostenlos oder für wenig Geld genutzt werden können. Studierende der LMU und TUM können Microsoft Office 365 mit ihrer Hochschulkennung kostenlos nutzen und sich die teure Lizenz sparen. Mithilfe dieses e-medien-Logins sind der Streamingdienst Kanopy sowie die Süddeutsche Zeitung und Spiegel Online ebenfalls zugänglich.

Falls ihr diese Angebote gerne ausprobieren wollt, findet ihr Informationen dazu auf den jeweils verlinkten Websites. Um Neuigkeiten dazu zu erhalten, empfehlen wir, die Social Media Kanäle der Studierendenvertretungen und des Studierendenwerks, oder den Info-Newsletter der LMU oder TUM zu abonnieren.