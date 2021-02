Geschlechtsidentitäten – Lexikon

Das neue VJ-Format macht:wort erklärt Begriffe und deren Kontext, um den Wortschatz hin zu einer diskriminierungsfreien Sprache zu erweitern. In Folge 04 geht es um Geschlechtsidentitäten. Im folgenden macht:wort-Lexikon wird das Thema weitergeführt und einige Begriffe noch eingehender besprochen.

Wie der Name schon sagt, bedeutet Geschlechtsidentität (auf Englisch “gender”) die eigene Identifikation mit einem Geschlecht. Bei diesem Begriff ist das entscheidende Stichwort Selbstverständnis: Die Identifikation passiert unabhängig davon, welches biologische Geschlecht auf der Geburtsurkunde eingetragen wurde.

Geschlechtsidentitäten sind sehr vielseitig und lassen sich oft nicht klar definieren beziehungsweise voneinander abgrenzen. Dr. Michaela Koch, Geschäftsleiterin des Zentrums für Gender und Diversity in Hamburg (ZGD), hält aber eine klare Definition und Kategorisierung gar nicht für notwendig.

“Das, was Kategorien machen ist, dass sie einfache Antworten bieten. Man kann vermeintlich klar sagen ‚Das ist so und das ist so – Ich habe alles verstanden‘. Und ich glaube, dass das aber eine Eingrenzung ist, und zwar eine Normierung, die eigentlich der Realität nicht Rechnung trägt.”

Dr. Michaela Koch, ZGD