Gedanklich abtauchen

/ Natalie Kuna / Bild: M94.5 / Vroni Kallinger

Abwechslungsreiche Musik aus Wien gefällig? Dann solltet ihr euch Dives anhören.



Interview mit Dives

Dives, bestehend aus den drei Musikerinnen Dora De Goederen (Schlagzeug), Tamara Leichtfried (Gitarre und Gesang) und Viktoria Kirner (Bass und Gesang) feiern derzeit ihr Debütalbum Teenage Years are over, welches im November erschienen ist. „Poppy Appeal Punk“ oder „Surf-ish Sound“ sind Bezeichnungen, mit denen ihre Musik schon beschrieben wurde. Zehn Songs in Form moderner Indie Musik und einem Hauch 80er überzeugen so auf voller Linie.

Dives – Chico

Dieses Video auf YouTube ansehen Musik Video Chico vom Album „Teenage Years are over“



„Camp Rock“

Kennenglernt haben sich die drei während eines Rock Camps 2016. Da alle drei aus Wien stammen, beschlossen sie, sich nach dem Camp im Proberaum wieder zu treffen. Gott sei Dank. Denn sonst müssten wir jetzt auf ihre Musik verzichten. Bei Auftritten wollen sie eine gute Zeit haben und ihr Publikum auf eine Reise mitnehmen. Gut, dass der zweistimmige Gesang der Sängerinnen so fesselt, dass man gedanklich schnell in eine Art Traum abtaucht.

Gästeliste von Dives

Teenager Zeit ade

Ganz nach dem Titel ihres Albums Teenage Years are over sind Dives froh, dass ihre Teenager Jahre vorbei sind. Und weiterentwickelt haben sie sich auch. Sowohl musikalisch, als auch untereinander. Das merkt man auch, denn Freundschaft und Vertrauen sind nur zwei Merkmale die einem sofort auffallen, wenn man die Band zusammen erlebt.