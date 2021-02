Fräsmaschinen als Inspiration

/ Merve Erdemgil / Bild: Iuna Lux

„Stop turning boy, you‘re upside down again“ singt Iuna Lux in seiner neuen EP und verdreht uns damit aber ganz schön den Kopf! Die Corona-Zeit hat der Regensburger Newcomer effektiv genutzt, um an seinem eigenen Projekt zu arbeiten. Und das mit Erfolg: am 12.02.21 hat Iuna Lux seine allererste EP „All of my Answers“ mit einem authentischen On Stage-Livestream released.

Iuna Lux im M94.5-Interview

Indie-/Synth-Pop aus Regensburg

Kein Wunder, dass uns dieses Gesicht irgendwie bekannt vorkommt: Treuen Fans wird Iuna Lux als lässiger Gitarrist von den Liveauftritten des Musikers Telquist bekannt sein. Neben der Musik verbindet die beiden Regensburger Künstler eine enge Freundschaft, durch die sich Iuna Lux auch inspirieren lässt. Der Lockdown galt als Startschuss für das eigenständige Projekt von Christoph Hundhammer – so wie Iuna Lux mit bürgerlichem Namen heißt. Et voilà: fertig ist eine EP à vier Songs. Musikalisch lassen sich diese dem Synth-Pop Bereich zuzuordnen, gepaart mit einem markanten Indie Touch.

Iuna Lux – Cigarettes

„Ich verpacke in den Songs verschiedene Situationen, die ich erlebt habe.“ – Iuna Lux im M94.5-Interview

Das wird mehr als deutlich, wenn man sich das Musikvideo zum Song „Cigarettes“ anhört. Ein entspannter Gute-Laune-Song, der wie eine Ode an den Sommer wirkt und Lust auf den nächsten Roadtrip macht. Aber Iuna Lux malt mit seiner Musik nicht nur Bilder – auch schwierige Momente werden aufgegriffen. Wenn sich das Gedankenkarussell nicht mehr stoppen lässt, hilft nur noch eins: Musik machen. Zumindest für Iuna Lux. In „Stop Turning“ appelliert er, die letzte Ausfahrt vor der Abwärtsspirale zu nehmen – und sich in dem Song zu verlieren…

Iuna Lux – Stop Turning

EP-Release im Livestream

„Es gibt einfach nichts schöneres, als auf der Bühne zu stehen und vor Leuten, die Bock haben Musik zu hören, zu spielen.“ – Iuna Lux im M94.5-Interview

Iuna Lux brennt für die Musik – das war auch bei seinem EP-Release, den er als Livestream ausgestrahlt hat, deutlich erkennbar. Der Ton, die Deko, die Stage – alles wie bei pre-Corona Konzerten hergerichtet. Nur, dass die Zuschauer:innen diesmal vor dem Bildschirm saßen und fleißig kommentiert haben. Besonders neugierig ist Iuna Lux darüber, wer denn so seine Musik hört. Umso mehr freut er sich auf die Liveauftritte nach dieser verrückten Zeit.

Zukunftspläne

In der Zwischenzeit widmet sich Christoph aber hauptsächlich neuer Musik und seinem Lehramtsstudium – während sich Letzteres jedoch etwas verzögert. Musik und Studium zugleich sind eben gar nicht so leicht unter einen Hut zu bringen. So ein Glück, dass es neuerdings die Nullsemester gibt! Auch wenn er mit seiner lockeren Art so gar nicht dem typischen Lehrerklischee entspricht, dürfen sich seine zukünftigen Lehrlinge über einen kreativen Kopf und wilde Geschichten freuen. Wie zum Beispiel, dass der Künstlername Iuna Lux durch Fräsmaschinen während der Nachtschicht inspiriert wurde.